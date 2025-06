Figeac Aéro dépasse ses prévisions annuelles pour la quatrième année consécutive

(AOF) - Figeac Aéro est stable à 9,80 euros au lendemain de la publication de résultats solides sur l'exercice 2024-2025 clos le 31 mars. "L'exercice 2024/25 marque un tournant majeur dans l'histoire de Figeac Aéro : non seulement, nous atteignons ou dépassons à nouveau l'ensemble de nos objectifs financiers pour la quatrième année consécutive, mais aussi nous tenons une promesse faite dès 2021, celle de retrouver les niveaux d'activité d'avant-crise, tout en démultipliant la génération de trésorerie", s'est félicité Jean-Claude Maillard, président directeur général.

Une performance opérationnelle qui s'améliore encore nettement

Porté principalement par la croissance du chiffre d'affaires, une structure de coûts maîtrisée et un excellent deuxième semestre, l'Ebitda courant a bondi de 33% à 52,2 millions d'euros.

En outre, l'entreprise bénéficie également d'un début de redressement de la rentabilité de la filiale mexicaine, et dans une moindre mesure, de meilleures conditions de renégociations contractuelles. Grâce à cette performance, la marge d'Ebitda courant ressort en forte hausse de 290 points de base à 16,1%, contre 13,2% au titre de l'exercice 2023/24.

Grâce à la forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle, et pour la première fois depuis mars 2019, Figeac Aéro enregistre un résultat net positif. Il ressort à 3,6 millions d'euros contre une perte nette de 12,2 millions d'euros en 2023-2024.

Le chiffre d'affaires de 432,3 millions d'euros enregistre une croissance organique de 8,1%. "En plein milieu de l'objectif annuel fixé entre 420 et 440 millions d'euros, cette bonne performance représente un 16ème trimestre de croissance consécutif, et marque le retour sur les niveaux d'activité d'avant-crise", souligne Figeac Aéro.

Compte tenu de la réduction des investissements et de la forte progression de la génération de trésorerie opérationnelle, le groupe voit ses free cash flow atteindre un nouveau record historique de 37,9 millions d'euros, contre 24,1 millions d'euros un an auparavant.

"Les comptes annuels, avec un Ebitda courant de 69,5 millions d'euros (en milieu de fourchette de la guidance), un free cash flow 'en définition Figeac Aero' de 37,9 millions d'euros (au-dessus du haut de fourchette de la guidance comprise entre 30 et 35 millions d'euros) et un endettement financier net abaissé à 266,6 millions d'euros, soit un levier financier ramené en deçà de 4,0 (vs 5,8 fin mars 2024) sont d'excellente facture", a commenté TP Icap Midcap.

"Figeac Aéro reste confiant concernant ses perspectives à moyen terme et compte se maintenir sur sa trajectoire de désendettement et de croissance rentable de manière pérenne", souligne le bureau d'études.

La société vise un chiffre d'affaires compris entre 470 et 490 millions d'euros et Ebitda courant entre 77 et 83 millions d'euros au titre de l'exercice 2025/26 qui sera clos le 31 mars 2026. Le free cash flow est, pour sa part, estimé entre 35 et 40 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS