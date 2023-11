Figeac Aéro : croissance interne de 8,9% au deuxième trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre, clos fin septembre, Figeac Aéro a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 87,8 millions d’euros, en hausse de 3,5%. Sur cette période, le sous-traitant aéronautique affiche une croissance organique de 8,9%. Il souligne qu’il s’agit de la période traditionnellement la plus faible de l'exercice compte tenu des mois d'été. Au 30 septembre 2023, Figeac Aéro dispose d'un carnet de commandes qui s'élève à 3,7 milliards d'euros, contre 3,4 milliards d'euros au 30 juin 2023.

Ce renforcement est principalement lié à la hausse des cadences sur la majorité des programmes, au dernier contrat annoncé avec Safran Aircraft Engines sur le moteur LEAP-1B, et dans une moindre mesure, à un effet prix.

Le groupe a confirmé que les discussions engagées avec de grands systémiers, révélées début septembre, "continuent de progresser favorablement et devraient se matérialiser par de nouveaux contrats nécessitant des niveaux d'investissements très faibles".

Avec un premier semestre jugé "particulièrement encourageant, tant en termes d'activité que de perspectives de développement commercial", Figeac Aéro a confirmé être en "excellente position" pour atteindre l'ensemble de ses objectifs 2023/24, et ce, pour la 3ème année consécutive. Il cible un chiffre d'affaires compris entre 375 millions d'euros et 390 millions d'euros, un Ebitda courant entre 48 millions d'euros et 53 millions d'euros et des free cash flows entre 16 millions d'euros et 20 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.