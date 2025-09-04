Figeac Aéro confirme ses perspectives pour 2026 et 2028

(AOF) - Figeac Aéro a généré au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 un chiffre d’affaires en hausse organique de 10,3% (8,4% en données publiées) à 101,9 millions d'euros. " Avec une croissance organique à deux chiffres sur le premier trimestre de l’exercice, Figeac Aéro signe un 17ème trimestre consécutif de croissance de son chiffre d’affaires, une bonne performance qui s’inscrit parfaitement en ligne avec nos objectifs annuels ", a déclaré Jean-Claude Maillard, PDG du groupe.

" Les marchés de l'aéronautique et de la défense continuent de voir une forte demande. Cette dynamique, combinée avec la levée des incertitudes douanières américaines et l'amélioration progressive de la supply chain, devrait continuer de soutenir la bonne performance du groupe à court et moyen terme, ", précise t-il.

L'activité est principalement portée par les Aérostructures & Aéromoteurs, dont le chiffre d'affaires atteint sur ce trimestre 94,3 millions d'euros, en croissance organique de 12,2%, modérée par l'impact du change (10,2% en données publiées). La dynamique est soutenue par l'ensemble des principaux programmes aéronautiques, et notamment une accélération nette de l'A350 et du LEAP-1B.

En revanche, les activités Défense & Énergie sont en recul de 9,6% par rapport au premier trimestre de l'exercice 2024/2025, principalement en raison de difficultés opérationnelles liées aux intempéries ayant impacté Mécabrive Industries en juin.

Avec un bon premier trimestre, en ligne avec ses attentes, Figeac Aéro a maintenu ses perspectives pour 2025 et 2028.

Au titre de l'exercice 2025/2026, le sous-traitant d'équipements aéronautiques vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 470 et 490 millions d'euros, un Ebitda courant entre 77 et 83 millions d'euros et un free cash flow entre 35 et 40 millions d'euros. Le levier financier devrait être ramené autour de 3.

Au titre de l'exercice 2027/2028, le chiffre d'affaires est attendu supérieur à 600 millions d'euros. Le levier financier devrait être inférieur à 2, porté notamment par un Ebitda courant supérieur à 100 millions d'euros, et une dette nette réduite grâce à des free cash flow supérieurs à 60 millions d'euros.

