Figeac Aéro: CA quasi-stable au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro affiche au titre de son premier trimestre 2024-25 (du 1er avril au 30 juin), un chiffre d'affaires de 94 millions d'euros, en hausse de 0,7% (+0,1% en organique), dans un contexte de 'défis de court terme liés au redressement en cours du B737 MAX'.



Cette quasi-stabilité reflète un dynamisme de la division aérostructures et aéromoteurs, partiellement freiné par des contretemps conjoncturels (+4%, dont +3,3% en organique), et un recul de 23,7% des activités de diversification, lié à un effet de base défavorable.



Dans ce contexte, Figeac Aéro maintient l'ensemble de ses objectifs financiers, dont pour l'exercice 2024-25, un chiffre d'affaires entre 420 et 440 millions d'euros, un EBITDA courant entre 67 et 73 millions, ainsi que des FCF entre 20 et 28 millions.





Valeurs associées FIGEAC AERO 5,88 EUR Euronext Paris 0,00%