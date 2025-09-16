 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Figeac Aero attire un nouveau client (SEP)
information fournie par AOF 16/09/2025 à 18:08

(AOF) - Figeac Aero a initié un accord avec un nouveau client : Safran Electrical & Power pour la production de pièces de systèmes électriques aéronautiques, pour un montant pouvant aller jusqu’à 4 millions d’euros. Figeac Aero sera chargé de produire deux ensembles de pièces en titane et en acier inoxydable, intégrant des équipements de motorisation et de génération électrique, dont notamment des arbres de torsion. Avec ce contrat, Figeac Aero a déjà sécurisé plus de 48 % de son objectif de chiffre d’affaires annuel issu de nouvelles affaires à l’horizon mars 2028.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

FIGEAC AERO
10,3000 EUR Euronext Paris +0,98%
