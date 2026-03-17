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Figeac Aéro annonce trois accord représentant 1,5 million de dollars de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:01

Figeac Aéro a dévoilé la signature de nouveaux accords pour la production au Mexique de composants mécaniques pour l'assemblage de sièges passagers, de harnais électriques et de trains d'atterrissage, équipant les flottes commerciales actuelles.

La société partenaire des grands industriels de l'aéronautique indique que ces accords représentent un chiffre d'affaires annuel attendu de 1,5 million de dollars.

Dans le détail, Figeac Aéro a été sélectionné pour la production de pièces entrant dans l'assemblage d'équipements à destination de plusieurs familles d'appareils commerciaux Airbus, Boeing et Bombardier.

Le premier lot inclut des références pour des sièges passagers sélectionnés par les compagnies aériennes et équipant ensuite de nombreux types d'appareils ; le deuxième pour un ensemble de boitiers et de kits de support liés à l'installation de harnais électriques, à destination des familles d'appareils de Boeing ; et le dernier, pour des pièces usinées aluminium de trains d'atterrissage montés sur des jets d'affaires Bombardier.

La production de ces pièces se fera à l'usine du groupe basée à Chihuahua au Mexique et elle contribuera à l'optimisation du taux d'utilisation de ce site et à la poursuite du redressement de sa rentabilité.

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