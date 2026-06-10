Figeac Aéro affiche un résultat net positif de 0,5 MEUR sur l'exercice 2025/26

Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires de 486,8 MEUR au titre de l'exercice 2025/26, en croissance organique de 15,8% ( 12,6% en données publiées) par rapport à l'exercice 2024/25.

Le chiffre d'affaires ressort en ligne avec l'objectif annuel fixé entre 470 MEUR et 490 MEUR.

Figeac Aéro enregistre un EBITDA courant en hausse de 13,1% ( 24,0% hors impact du change), en ligne avec l'évolution du chiffre d'affaires, pour atteindre 78,6 MEUR, soit dans la fourchette d'objectif fixé en début d'exercice (pour rappel, entre 77 MEUR et 83 MEUR). La marge d'EBITDA courant ressort en hausse de 8 points de base à 16,1%.

Le résultat opérationnel progresse de 26,0% pour atteindre 28,2 MEUR, contre 22,4 MEUR il y a un an. Le groupe enregistre un résultat net positif de 0,5 MEUR, contre 3,6 MEUR il y a un an.

Figeac Aéro confirme sa trajectoire opérationnelle et réajuste sa trajectoire bilantielle à l'horizon 2028, tout en réaffirmant son engagement pour une forte croissance rentable et un faible endettement.

Pour l'exercice 2026/27 (clos le 31 mars 2027), le groupe s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 530 MEUR et 560 MEUR, un EBITDA courant entre 86 MEUR et 94 MEUR, un free Cash Flows entre 35 MEUR et 40 MEUR et la poursuite du désendettement avec un levier financier entre 2,6x et 3,1x.

Au titre de l'exercice 2027/28 (clos le 31 mars 2028), le groupe vise un chiffre d'affaires et d'un EBITDA courant supérieur à 600 MEUR et 100 MEUR respectivement, une forte génération de Free Cash Flow entre 50 et 60 MEUR, compte tenu de 10 -15 MEUR d'initiatives stratégiques et un faible endettement matérialisé par un levier financier entre 2x et 2,5x.