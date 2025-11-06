Figeac Aéro accroit de plus de 9% son CA semestriel en organique
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 13:45
Cette dynamique est portée par ses deux divisions : en organique au 2e trimestre, les activités aérostructures et aéromoteurs ont progressé de 8,2% pour atteindre 105 MEUR, tandis que les activités défense et énergie se sont accrues de 22%.
'Cette performance en ligne avec notre plan de développement soutient notre confiance dans l'atteinte de l'objectif annuel, entre 470 et 490 MEUR, ce qui constituera un nouveau plus haut historique pour le groupe', affirme son DGA Thomas Girard.
'En complément de ce bon chiffre semestriel, nous notons un regain d'optimisme sensible au sein de la filière aéronautique, permettant de réduire les incertitudes concernant sa capacité à accélérer les cadences de production', souligne-t-il en outre.
Valeurs associées
|11,4000 EUR
|Euronext Paris
|-2,98%
A lire aussi
-
Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée. Le conglomérat médiatique a enregistré ... Lire la suite
-
Trois semaines après le retentissant vol de joyaux nationaux au Louvre, la Cour des comptes a vivement critiqué le grand musée parisien jeudi dans un rapport en estimant qu'il avait "privilégié des opérations visibles et attractives" au détriment de la sécurité. ... Lire la suite
-
“On a le droit de dire d'un parti spectaculairement antisémite, qu'il est antisémite”, réagit Raphaël Enthoven après que le tribunal correctionnel de Paris a prononcé sa relaxe dans son procès pour injure publique contre La France insoumise (LFI). “C'est une opinion, ... Lire la suite
-
Des habitants croisés à Soultz (Haut-Rhin), commune alsacienne où a grandi Cécile Kohler et où son portrait orne encore la façade de la mairie, confiaient mercredi leur "soulagement" à l'annonce de sa libération, après trois ans de détention en Iran.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer