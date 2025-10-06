Fifth Third et Comerica concluent un accord de 10,9 milliards de dollars pour créer la neuvième plus grande banque américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fifth Third FITB.O a accepté lundi d'acheter la banque régionale Comerica CMA.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars, créant ainsi la neuvième banque américaine avec une forte présence dans le Midwest.

Les prêteurs régionaux cherchent à diversifier leurs sources de revenus, à renforcer leurs bilans et à se développer sur des marchés à croissance plus rapide, alors qu'ils se remettent d'une crise sectorielle en 2023 qui a ébranlé la confiance des investisseurs et mis en lumière les risques de retraits massifs de dépôts et les problèmes liés à l'immobilier commercial.

Les analystes ont déclaré que la consolidation est cruciale pour les petits prêteurs pour rivaliser avec les plus grandes banques du pays, avec plusieurs banques cherchant à profiter d'un environnement réglementaire potentiellement plus léger sous l'administration Trump.

Les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action de Fifth Third pour chaque action de Comerica, ce qui valorise l'opération à 82,88 dollars par action sur la base du cours de clôture de Fifth Third le 3 octobre.

Les actions de Comerica étaient en hausse de 12 % avant la cloche, tandis que Fifth Third a chuté de 3 %.

"Les cours record des actions bancaires ont également permis de disposer d'une plus grande monnaie d'échange pour les transactions, et l'annonce d'aujourd'hui devrait encourager les discussions au sein des conseils d'administration sur d'éventuels rapprochements, qu'ils soient petits ou grands", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.

L'indice S&P 500 Banks .SPXBK a bondi de près de 21 % cette année, dépassant la hausse d'environ 14 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

VOIE DE CROISSANCE

Les fusions et acquisitions sont devenues cruciales pour les prêteurs régionaux à la recherche d'un avantage concurrentiel sur un marché bancaire américain très saturé.

Le dernier accord élargit la portée de Fifth Third à 17 des 20 marchés américains à la croissance la plus rapide, y compris des parties du Sud-Est, du Texas et de la Californie, et d'ici 2030, plus de la moitié de ses succursales devraient être situées dans ces régions, a déclaré Fifth Third.

"Cette combinaison marque un moment décisif pour Fifth Third, car nous accélérons notre stratégie visant à renforcer la densité dans les marchés à forte croissance et à approfondir nos capacités commerciales", a déclaré le directeur général de Fifth Third, Tim Spence.

De nombreux prêteurs cherchent à construire des franchises plus grandes et plus diversifiées, avec des revenus plus stables provenant d'activités telles que la gestion de patrimoine, les paiements et les services de trésorerie, alors que les revenus d'intérêts sont comprimés par les changements de politique de la Réserve fédérale.

Curt Farmer, directeur général de Comerica, assumera le rôle de vice-président de la nouvelle société, tandis que Peter Sefzik, directeur des opérations bancaires, dirigera les activités de gestion de patrimoine et d'actifs de Fifth Third.

À l'issue de l'opération, les deux sociétés devraient disposer de deux activités générant 1 milliard de dollars en frais récurrents et à fort rendement, à savoir les paiements commerciaux et la gestion de patrimoine et d'actifs.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026, après quoi les actionnaires de Fifth Third détiendront environ 73 % de la société issue de la fusion.