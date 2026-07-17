Fifth Third annonce une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à l'augmentation de ses revenus d'intérêts

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Fifth Third Bancorp FITB.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par une augmentation des revenus d'intérêts nets et une croissance des commissions dans les activités liées aux marchés de capitaux et à la gestion de patrimoine.

Les établissements de crédit régionaux ont bénéficié d'une stabilisation des coûts de financement et d'une activité client résiliente, tandis que les activités liées aux marchés de capitaux et à la gestion de patrimoine ont apporté un élan supplémentaire malgré un contexte économique incertain.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le produit net d'intérêts de cet établissement bancaire basé à Cincinnati, dans l'Ohio — qui correspond à la différence entre ce que les banques versent sur les dépôts et ce qu'elles perçoivent en intérêts sur les prêts — a augmenté de plus de 48 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,22 milliards de dollars.

* Le portefeuille moyen de prêts et de crédits-bails est passé de 123,07 milliards de dollars il y a un an à 177,57 milliards de dollars.

* Les établissements de crédit régionaux tels que Fifth Third ont développé leurs activités sur les marchés de capitaux ces dernières années afin de tirer parti de la hausse des revenus de commissions liée à la reprise des opérations de fusion-acquisition sous l’administration Trump.

* La valeur des fusions et acquisitions mondiales annoncées depuis le début de l’année a dépassé les 3 000 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.

* Les commissions de Fifth Third sur les marchés de capitaux ont bondi de 71 % pour atteindre 154 millions de dollars, tandis que le chiffre d’affaires de la gestion de patrimoine et d’actifs a bondi de 54 % pour s’établir à 256 millions de dollars au deuxième trimestre.

* Le résultat net ajusté tangible de la banque revenant aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 986 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, contre 608 millions de dollars un an plus tôt.

* L'établissement prévoit un produit net d'intérêts annuel compris entre 8,74 milliards et 8,80 milliards de dollars.