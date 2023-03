Fiera Capital s’appuie sur New York Life Investments pour sa distribution américaine

(NEWSManagers.com) - La société de gestion indépendante canadienne Fiera Capital a annoncé, ce lundi, un partenariat stratégique de distribution avec New York Life Investments, maison-mère entre autres de Candriam. L’accord contient certains droits d’exclusivité sur la distribution, par New York Life Investments, de stratégies des filiales de Fiera Capital (FCI, Fiera Comox, Fiera UK Atlas Global Companies) auprès des intermédiaires du segment retail aux Etats-Unis. Le partenariat va aussi étendre la distribution de stratégies obligataires et actions de Fiera en comptes gérés séparément sur le territoire américain. Fiera Capital, établie à Montréal, comptait 158,5 milliards de dollars canadiens (108 milliards d’euros) sous gestion fin 2022.