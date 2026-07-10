Fidji Simo, responsable du déploiement de l'IA générale (AGI) chez OpenAI, va quitter ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du paragraphe 1 concernant la fonction de Fidji Simo)

Fidji Simo, directeur général d'OpenAI chargée du déploiement de l'IA générale (AGI) , a annoncé jeudi qu'elle quitterait son poste à temps plein pour occuper un poste de conseillère à temps partiel au sein de l'entreprise créatrice de ChatGPT, après un congé maladie prolongé.

« Il y a trois mois, j’ai dû prendre un congé maladie suite à une grave exacerbation d’une maladie chronique dont je souffre depuis sept ans. Au cours de cette période, il est apparu clairement que le chemin vers la guérison serait bien plus long et plus complexe que je ne l’avais prévu — et que je devais m’y consacrer pleinement », a déclaré Mme Simo dans un message publié sur X.

Mme Simo faisait partie des trois administrateurs qui avaient rejoint le conseil d’administration d’ OpenAI en mars 2024, après le retour de Sam Altman au poste de directeur général.

« Je suis vraiment triste de cette nouvelle et très reconnaissant pour tout ce que Fidji a apporté à OpenAI, et je lui suis même reconnaissant pour son amitié et pour la personne qu’elle est », a déclaré Altman dans un message publié sur X.