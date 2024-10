Fideuram – ISPB lance une gamme d’ETF avec SSGA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, le pôle banque privée du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo, vient de créer une gamme d’ETF (fonds cotés) appelée D-X ETF et gérée par State Street Global Advisors.

L’offre, qui a été lancée à la Bourse de Milan ce jeudi 26 septembre, comprend six ETF, dont trois ETF actions et trois ETF obligataires. Les ETF actions répliquent l’évolution d’indices représentatifs de la performance des actions d’entreprises de grande ou moyenne capitalisation sur trois zones géographiques (monde, Europe et Etats-Unis). Ces entreprises doivent respecter des critères ESG. Les ETF obligataires répliquent l’évolution d’indices de diverses échéances (1-3 ans, 3-5 ans et 7-10 ans) représentatifs de la performance des titres d’Etat émis dans la zone euro, qui attribuent un poids plus important aux pays avec des rating ESG égaux ou supérieurs à AA.

Tous les ETF sont classés article 8.