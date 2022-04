Fidelity s’adjoint un responsable de la distribution des ETF en Europe

(NEWSManagers.com) -

Fidelity International vient de recruter Stefan Kuhn en tant que responsable de la distribution d’ETF pour l’Europe. L’intéressé vient de State Street Global Advisors où il était récemment responsable des ETF SPDR pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Il a aussi travaillé pour Société Générale, BNP Paribas et Morgan Stanley.

Stefan Kuhn sera chargé de développer l’activité ETF de Fidelity en Europe, à la fois en termes de produits et de distribution. Il rejoindra la société de gestion le 1er avril et sera basé à Kronberg, en Allemagne, et rattaché à Christophe Gloser, responsable des ventes pour l’Europe continentale.

Fidelity s’est lancé dans les ETF en 2017 et propose actuellement douze ETF gérés activement.