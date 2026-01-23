Fidelity règle le litige concernant l'accès au logiciel "critique pour l'entreprise" de Broadcom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Fidelity Investments a déclaré vendredi avoir conclu un accord pour régler un procès accusant Broadcom AVGO.O d'avoir menacé de lui couper l'accès à un logiciel devenu central dans les systèmes de la société financière, créant ainsi un risque de pannes et d'interruptions des transactions. Le gestionnaire d'actifs basé à Boston a demandé le rejet volontaire d'un procès qu'il a intenté devant un tribunal d'État du Massachusetts en novembre, après que Broadcom a accepté de continuer à fournir ses services et ses logiciels à l'une de ses filiales, a déclaré un porte-parole de Fidelity.

"Les services de Broadcom à Fidelity se poursuivront sans interruption et il n'y aura pas d'impact sur les opérations commerciales, les clients, les associés ou les partenaires commerciaux de Fidelity", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

L'accord a été annoncé avant une audience prévue la semaine prochaine concernant une demande d'injonction de Fidelity Technology Group visant à empêcher Broadcom de mettre fin à son accès au logiciel "critique pour l'entreprise".

Broadcom n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Selon l'action en justice , Fidelity utilise depuis 2005 le logiciel de "virtualisation" vendu par VMware pour créer, héberger et gérer des serveurs virtuels sur ses serveurs physiques. Au fil du temps, ce logiciel est devenu un élément central des opérations de Fidelity, selon l'action en justice. En 2023, Broadcom a fait l'acquisition de VMware et a réorganisé sa gamme de produits en regroupant ses produits de virtualisation dans des ensembles de produits "coûteux", selon Fidelity.

Fidelity a déclaré que lorsqu'elle a voulu renouveler son abonnement au logiciel, Broadcom a refusé d'honorer son droit de le faire conformément à son contrat avec VMware et a insisté pour qu'elle achète une offre groupée à la place.

Fidelity, qui compte environ 50 millions de clients et gère 17 500 milliards de dollars d'actifs, a déclaré que l'absence d'accès à ce logiciel entraînerait des pannes sur l'ensemble de ses plateformes, que les clients ne pourraient pas accéder à leurs comptes ou effectuer des transactions, et que ses employés perdraient l'accès à des systèmes internes clés.