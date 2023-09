Fidelity propose huit nouveaux fonds article 9

- Fidelity International annonce ce mercredi 6 septembre l’élargissement de sa gamme de produits pour y inclure huit fonds d’investissement classés article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).Deux nouveaux fonds actifs article 9 ont été lancés : Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund, géré par Cornelia Furse, assistée de Matt Egerton, et Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund, géré par Mohit Mandhana.De plus, quatre des fonds de la gamme « Sustainable Family » de Fidelity ont été requalifiés, passant de l’article 8 à l’article 9. Ces stratégies ont été adaptées pour correspondre au cadre de l’article 9 défini par Fidelity. Mais les équipes de gestion restent les mêmes. Ces fonds sont Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund, Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund, Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund et Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund.Enfin, la gamme de fonds article 9 est complétée par deux ETF : Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF et Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.Les fonds article 9 exigent que 100?% de leurs investissements, hors liquidités et instruments de couverture, soient consacrés à des «?investissements durables?». Pour répondre à la définition d’« investissement durable? » selon Fidelity, un émetteur doit générer au moins 50?% de ses revenus via des activités contribuant à un objectif environnemental ou social, évalué par la taxonomie de l’Union européenne, par l’outil ODD (objectifs de développement durable) interne de Fidelity ou à travers une stratégie rigoureuse de décarbonation visant à parvenir à des émissions nettes-zéro. Par ailleurs, les «?investissements durables?» ont pour obligation de ne pas causer d’autres préjudices significatifs (Do Not Significant Harm), de respecter des mesures de protection minimales et de présenter de bonnes pratiques de gouvernance.Cette sélection de stratégies actives et d’ETF est ouverte à une clientèle de particuliers, de professionnels et institutionnelle. La gamme de fonds « Sustainable Family » compte désormais près de 60 stratégies actives.

Laurence Marchal