Fidelity poursuit Broadcom au sujet de l'accès à un logiciel clé pour éviter les pannes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Une filiale de Fidelity Investments a intenté une action en justice accusant la société technologique Broadcom AVGO.O de menacer de lui couper l'accès à un logiciel clé qui est devenu essentiel aux systèmes de la société financière, créant ainsi un risque de "pannes massives" et de perturbations des échanges, à moins qu'un juge n'intervienne pour y mettre un terme.

Fidelity Technology Group, une filiale de la société de gestion d'actifs basée à Boston, a allégué, dans des documents rendus publics vendredi par la Cour supérieure du comté de Suffolk, que ses activités risquaient de subir un préjudice "énorme" si Broadcom était autorisé à mettre fin à son accès au logiciel "critique pour l'entreprise" après le 21 janvier.

Fidelity a déclaré qu'elle utilisait le logiciel de "virtualisation" vendu par VMware pour créer, héberger et gérer des serveurs virtuels sur ses serveurs physiques depuis 2005. Au fil du temps, ce logiciel est devenu un élément central des opérations de Fidelity, selon le procès.

En 2023, Broadcom a fait l'acquisition de VMware et a réorganisé sa gamme de produits en regroupant ses produits de virtualisation dans des ensembles de produits "coûteux", selon Fidelity.

Fidelity a déclaré que lorsqu'elle a voulu renouveler son abonnement au logiciel, Broadcom a refusé d'honorer son droit de le faire conformément à son contrat avec VMware et a insisté pour qu'elle achète une offre groupée à la place.

Fidelity, qui compte environ 50 millions de clients et gère 17 500 milliards de dollars d'actifs, a déclaré que l'absence d'accès à ce logiciel entraînerait des pannes sur l'ensemble de ses plates-formes, que les clients ne pourraient pas accéder à leurs comptes ou effectuer des transactions, et que ses employés n'auraient plus accès à des systèmes internes clés.

"Ces perturbations causeraient un préjudice immense à Fidelity, à ses clients et, plus généralement, aux marchés financiers", a déclaré Fidelity dans une copie expurgée de sa plainte du 3 novembre rendue publique vendredi, qui accuse Broadcom de rupture de contrat.

Fidelity et Broadcom ont refusé de faire des commentaires lundi.

Broadcom avait initialement annoncé à Fidelity qu'elle n'aurait plus accès au logiciel après le 22 décembre. Fidelity a fait valoir qu'il serait "technologiquement impossible" d'abandonner le logiciel à cette date et qu'il lui faudrait au moins 18 à 24 mois pour le faire.

Vendredi, Broadcom a accepté, dans un document judiciaire , de prolonger l'accès de Fidelity au logiciel jusqu'au 21 janvier, afin de laisser le temps à un juge d'instruire l'affaire.