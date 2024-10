Fidelity lance deux nouveaux ETF actifs durables

(AOF) - Fidelity International annonce l'élargissement de sa gamme d'ETF actifs durables avec le lancement de deux ETF à revenu fixe. Les deux ETF Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS et Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable USD High Yield Paris-Aligned Multifactor UCITS sont cotés sur Xetra aujourd'hui, et seront ensuite cotés à la Bourse de Londres, à SIX et à Borsa Italiana.

Les fonds investissent dans un portefeuille principalement composé de titres de créance d'entreprises à haut rendement et de qualité inférieure à l'investissement d'émetteurs du monde entier, recherchant un revenu et une croissance du capital.

Ils visent également à s'aligner sur les objectifs à long terme de l'Accord de Paris en matière de réchauffement climatique en limitant l'exposition aux émissions de carbone dans leurs portefeuilles respectifs.

Les deux fonds sont construits et rééquilibrés à l'aide du modèle multifactoriel exclusif de Fidelity. Le modèle vise à générer systématiquement de l'alpha tout au long du cycle de marché, tout en préservant les caractéristiques fondamentales de la classe d'actifs. Il est conçu pour générer des visant à identifier les émetteurs qui surperforment sous de strictes considérations de coûts de transaction.