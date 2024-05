Fidelity : la situation semble enfin s'améliorer en Chine

(AOF) - "L'année 2024 serait-elle celle du redémarrage pour l'économie chinoise ?" Pour Vanessa Chan, directrice en investissements obligations asiatiques et Lynda Zhou, gérante, chez Fidelity International "avec une croissance de 5,4 % au premier trimestre (qui a dépassé les attentes), la situation semble enfin s'améliorer" dans le pays. Alors que le pays s'adapte aux sanctions commerciales avec l'Occident et que les entreprises tendent à adopter des modèles économiques plus stratégiques, les autorités politiques, monétaires et réglementaires agissent, enfin, de concert pour stimuler l'économie".

"Dans le contexte actuel, les investisseurs étrangers doivent surveiller les signes d'un regain de confiance des consommateurs", indique la gérante, soulignant que "jusqu'ici la politique (centrale ou locale) reste centrée sur l'offre, favorisant davantage les activités qui génèrent des biens plutôt que celles qui les consomment".

Pour elle "l'amélioration récente du dialogue entre la Chine et les parties prenantes contribue à apaiser les tensions, ce qui pourrait se traduire par un regain d'intérêt des investisseurs étrangers".

"Malgré le contexte actuel, la Chine reste un marché intéressant et investissable, en particulier du point de vue de la valorisation et, a fortiori, dans la perspective où certaines entreprises locales sont promises à devenir des acteurs mondiaux dans les cinq à dix prochaines années", conclut Fidelity.