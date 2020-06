Fidelity introduit une politique de congé parental égalitaire

(NEWSManagers.com) - Fidelity International met en place une politique de congé parental égalitaire à l'échelle de l'entreprise. Pour l' ensemble des collaborateurs la société de gestion, le congé parental payé sera aligné sur la durée du congé maternité en vigueur au sein de ses 27 bureaux à travers le monde. Ainsi, les pères et les " parents secondaires " pourront désormais prendre le même nombre de congés payés que les mères et les " parents principaux " au sein de chacun de ses bureaux.

La nouvelle politique entrera en vigueur pour les enfants nés (y compris par l'intermédiaire de mères porteuses) ou adoptés à partir du 1er septembre 2020 et offrira jusqu'à 26 semaines de congés payés pour chaque parent employé par l'entreprise dans les 12 premiers mois suivant l'arrivée d' un enfant.

Actuellement, en France, les pères bénéficient de 14 jours de congé parental au sein de Fidelity, soit un peu plus que la durée légale de 11 jours.

" Nous voulons que Fidelity soit un leader du marché et offre une culture d'intégration où tous nos collaborateurs peuvent passer du temps à s'occuper de leurs enfants et s'épanouir dans leur carrière. Nous sommes donc ravis d'annoncer notre nouvelle politique de congé parental et sommes particulièrement fiers de la proposer à tous nos salariés à l'échelle mondiale" , commente Anne Richards, directrice générale de Fidelity International.

De plus en plus de sociétés de gestion, notamment dans le monde anglo-saxon, mettent en place des congés parentaux améliorés pour leurs salariés. Récemment, Invesco a franchi le pas. D' autres le font depuis plus longtemps, comme Jupiter, Man Group, M&G... C'est une manière de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi un moyen d'attirer et de retenir les collaborateurs.