Fidelity International révise sa catégorisation de fonds durables

Fidelity International fait évoluer son cadre d’investissement durable afin de s’adapter à l’évolution des exigences des clients et des réglementations relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), indique la société de gestion dans un communiqué.

L’entreprise a ainsi créé trois catégories de produits : « faible exigence ESG », « orientation ESG » et « focus ESG ». La catégorie « faible exigence ESG » englobe des produits qui peuvent intégrer ou non des risques et opportunités ESG dans leur processus d’investissement et respectent néanmoins les exclusions au niveau groupe définies par Fidelity. La catégorie « orientation ESG » rassemble les produits promouvant des caractéristiques ESG, privilégiant les émetteurs dont la performance ESG dépasse celle de l’indice de référence ou de l’univers d’investissement du fonds. Des exclusions spécifiques additionnelles sont appliquées à ces produits dont la production de tabac, l’extraction de charbon thermique, la production d'électricité à partir de charbon thermique, et certaines exclusions d'émetteurs souverains.

Enfin, la catégorie « focus ESG » intègre les produits dont l’objectif d’investissement est centré sur l’ESG ou le développement durable. Ces fonds concentrent leurs processus sur les émetteurs ayant la meilleure notation ESG, les investissements durables, un thème durable ou le respect des normes d’investissement à impact. Des exclusions supplémentaires peuvent s’appliquer sur ces fonds.

