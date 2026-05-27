Fidelity International recrute une spécialiste de la stratégie produit ETF

(Zonebourse.com) - Fidelity International, gestionnaire d'actifs mondial et spécialiste de l'épargne retraite, a nommé Elisa Prezzavento au poste de directrice de la stratégie et du développement des produits ETF, alors que la société continue de renforcer ses compétences en matière d'ETF en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

A ce poste, Elisa soutiendra le développement de la stratégie produit ETF de Fidelity, en mettant l'accent sur l'élargissement de la gamme de stratégies d'ETF actifs de la société. Elle sera chargée d'identifier les nouveaux besoins des clients, de développer des produits innovants et de veiller à ce que la plateforme ETF de Fidelity reste compétitive sur un marché en évolution rapide.

Basée à Londres, elle apporte une vaste expertise internationale des ETF, forte d'une expérience de direction dans l'innovation produit, la stratégie obligataire et les solutions indicielles sur les marchés de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et de la région Asie-Pacifique (APAC).

Elle quitte State Street Investment Management, où elle dirigeait dernièrement l'innovation des produits obligataires pour la région EMEA, après avoir occupé des postes de direction dans le développement et la stratégie des produits ETF couvrant les régions EMEA et APAC. Auparavant, Elisa a passé près de 14 ans chez ICE Data Indices.

Fidelity International est actuellement le deuxième plus grand fournisseur d'ETF actifs en Europe, avec 11,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Le groupe propose 25 ETF couvrant des stratégies d'actions actives, de produits obligataires et d'indices différenciés, pour un montant total d'actifs ETF de 15,8 MdsUSD.

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