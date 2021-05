Fidelity International recrute le directeur de la recherche en finance durable de BNP Paribas AM

(NEWSManagers.com) - Fidelity vient de recruter Gabriel Wilson-Otto comme director au sein de son équipe d'investissement durable. Ce dernier était jusqu'ici directeur de la recherche en finance durable chez BNP Paribas AM.

Gabriel Wilson-Otto sera basé à Hong Kong, et sera rattaché à Jenn-Hui Tan, le directeur du stewarship et de l'investissement durable. Il sera notamment chargé d'intégrer les principes d'investissement durable dans les processus d'investissement, et de travailler sur l'outil propriétaire de notation de durabilité.

Avant BNP Paribas AM, Gabriel Wilson-Otto a passé douze années chez Goldman Sachs, dont cinq comme executive director au sein de la branche GS Sustain.