Fidelity International nomme Elly Irving au poste de directrice de l'engagement actionnarial

(AOF) - Fidelity International, gestionnaire d'actifs mondial et spécialiste de l'épargne retraite, annonce aujourd'hui la nomination d'Elly Irving au poste de directrice de l'engagement actionnarial (Stewardship), basée à Londres. Dans ses nouvelles fonctions, elle soutiendra les activités d'engagement de Fidelity dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et Amériques, veillant à ce que l'entreprise réalise des progrès sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour ses clients.

Elle sera rattachée à Flora Wang, head of stewardship, et jouera un rôle clé dans le renforcement des capacités mondiales de Fidelity en matière de gestion responsable et d'ESG, consolidant ainsi l'engagement de la firme envers la transparence, la responsabilité et l'investissement responsable.

Elly Irving possède près de 20 ans d'expérience dans les domaines de la gestion d'actifs, de la durabilité et de l'engagement. Avant de rejoindre Fidelity, elle était directrice de l'engagement actionnarial chez Lazard Asset Management et occupait auparavant le poste de responsable de l'engagement chez Schroders.