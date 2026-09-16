Fidelity International élargit sa gamme d'ETF d'actions fondamentales

(Zonebourse.com) - Fidelity International annonce aujourd'hui le lancement du Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF. Le gestionnaire d'actifs d'origine britannique vient enrichir sa gamme d'ETF d'actions fondamentales pour répondre à une demande croissante des clients, alors que l'adoption des ETF actifs s'accélère en Europe.

Le marché européen des ETF actifs poursuit sa forte croissance. Les encours des ETF actifs domiciliés en Europe ont atteint 142,6 milliards de dollars à la fin du mois d'août 2026, soit près de quatre fois plus qu'à la fin de l'année 2023. Malgré cette progression rapide, les stratégies actives ne représentent que 3,6% du marché total des ETF en Europe, contre environ 12,8% aux Etats-Unis, ce qui montre un potentiel de développement important.

Cet ETF bénéficie des conseils de Fidelity Investments, une société américaine distincte, et est accessible aux clients de Fidelity International via sa gamme d'ETF UCITS irlandaise. La stratégie associe l'expertise de gestion active et la recherche "bottom-up" (analyse individuelle des entreprises) de Fidelity Investments à un processus d'investissement systématique. Elle couvre l'univers des grandes valeurs de croissance américaines et vise à rassembler dans un portefeuille unique les convictions les plus fortes de plusieurs gérants.

Ce lancement s'inscrit dans la continuité de la gamme d'ETF d'actions fondamentales de Fidelity International, introduite en septembre 2025 avec le Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF et le Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF. Ces deux fonds ont suscité un intérêt encourageant dès leur lancement, confirmant l'engouement pour des stratégies d'actions actives à forte conviction proposées sous la forme d'ETF.

Fidelity International figure parmi les plus grands fournisseurs d'ETF actifs en Europe, avec 16,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avec le lancement du Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF, la gamme de la société s'élargit pour atteindre 27 ETF.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.