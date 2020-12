Fidelity International collecte 1,4Md$ en France en 2020

(NEWSManagers.com) - Au cours d' une année 2020 " hors du commun " , Fidelity International a enregistré une collecte nette de près de 30 milliards de dollars dans le monde, s' est félicité Jean-Denis Bachot, responsable pour la France, en introduction d' une visioconférence organisée par la société de gestion à Paris. Les encours ont dépassé les 650 milliards de dollars d' actifs. En France, Fidelity a aussi collecté à hauteur de 1,4 milliard de dollars et les encours sont ressortis à 10,8 milliards de dollars contre 9 milliard à fin 2019.

Dans le contexte exceptionnel actuel lié à la pandémie de Covid, Jean-Denis Bachot a estimé que les clients avaient trois grands besoins : un besoin de protection, un besoin de rendement et un besoin de sens.

Pour répondre à la quête de sens des clients, Fidelity s' apprête à lancer cinq fonds, dont trois seront ESG et deux thématiques. Elle propose aussi depuis deux ans son fonds " eau et déchets " , le FF Sustainable Water & Waste Fund. Ce fonds a été créé par Bertrand Lecourt lorsqu' il a rejoint Fidelity en juillet 2018. Aujourd' hui, il affiche 2,5 milliards de dollars d'encours. " Il y a eu un véritable intérêt partout dans le monde et auprès de tous les types de clients " , a commenté le gérant, qui intervenait au cours de la conférence. Aujourd' hui, ce fonds est investi à 45 % dans des valeurs déchets et 55 % dans des valeurs eau. Il devrait encore renforcer sa pondération sur les déchets dans les mois qui viennent.