Fidelity Internation enrichit sa gamme d'ETF Research Enhanced
information fournie par AOF 16/10/2025 à 10:43

(AOF) - Fidelity International annonce le lancement de son fonds Fidelity Global Equity Research Enhanced PAB UCITS ETF, coté aujourd'hui sur la Deutsche Börse Xetra. Il fait partie de sa vaste gamme d'ETF « Research Enhanced » et constitue le premier ETF Research Enhanced investi en actions de Fidelity avec un indice de référence aligné avec l’Accord de Paris (Paris-Aligned Benchmark, PAB).

Ce nouvel ETF investit dans des actions internationales et cherche à générer un rendement et une croissance du capital tout en respectant les objectifs à long terme de l'Accord de Paris sur le climat. Il limite ainsi l'exposition de son portefeuille aux émissions de carbone. Les entreprises sont sélectionnées et pondérées en faveur de celles que Fidelity a identifié comme ayant des perspectives fondamentales positives.

Fidelity International est actuellement le deuxième plus grand fournisseur d'ETF actifs en Europe, avec 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avec cet ajout, sa gamme d'ETF comprend désormais 24 produits, dont 9 ETF actions gérés activement, 8 ETF obligataires et 6 ETF indiciels différenciés, pour un total de 11,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

