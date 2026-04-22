Fidelity dépasse les 10% du capital de Rémy Cointreau
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 14:12
Le déclarant a précisé détenir, indirectement, 5 268 828 actions Rémy Cointreau représentant autant de droits de vote, soit 10,02% du capital et 6,48% des droits de vote de cette maison de cognac et d'autres spiritueux.
Fidelity n'agit pas de concert avec un tiers et n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Rémy Cointreau ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
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