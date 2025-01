Fidelity apprécie les capitalisations moyennes aux Etats-Unis

Parmi ses meilleures idées figurent une position longue sur les capitalisations moyennes aux Etats-Unis, qui devraient être les principales bénéficiaires des politiques réflationnistes de Donald Trump. Ces sociétés sont davantage corrélées à la croissance intérieure des Etats-Unis, elles sont moins sensibles aux guerres commerciales et leur décote par rapport aux grandes valeurs est historiquement élevée.

(AOF) - " Nous évoluons toujours dans une phase de fin de cycle, qui offre souvent un environnement favorable aux actifs risqués, malgré une volatilité potentiellement plus élevée ", affirme Fidelity International dans son allocation de janvier. L'indicateur avancé du gestionnaire d'actifs laisse ainsi toujours augurer des fondamentaux solides, mais également une possible accélération de la croissance.

