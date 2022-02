Fidelity ambitionne de lancer un ETF sur le métavers

(NEWSManagers.com) - Après avoir été recalée pour l'agrément de son fonds indiciel coté (ETF) sur le bitcoin jeudi, la société de gestion américaine Fidelity a transmis des documents au régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) pour l'enregistrement de deux ETF.

Le premier, Fidelity Metaverse ETF, sera exposé aux sociétés qui développent et vendent des produits liés aux univers virtuels fictifs (métavers) via l'indice Fidelity Metaverse Index.

Le second, Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF sera exposé aux sociétés impliquées dans l'industrie des crypto-actifs à travers l'indice Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index.