Fideas Capital et Arbevel s’associent pour développer la Sicav Fideas Act for Climate

Les sociétés de gestion françaises Fideas Capital et Arbevel ont annoncé, lundi 12 février, un partenariat pour la gestion et le développement de la première Sicav à mission « Fideas ACT for Climate ». Cette Sicav, créée en novembre 2022 par Fideas Capital et soutenue par l’Agence de la transition écologique (Ademe), sera conseillée dans sa gestion par Arbevel.

La Sicav a pour objectif d’accompagner un portefeuille d’entreprises de taille intermédiaire françaises cotées dans la planification de leur transition énergétique sur un horizon de 5 ans. Son premier closing doit intervenir à hauteur de 30 millions d’euros dans les prochaines semaines.

Dans les faits, Arbevel fera des propositions de sélection à Fideas Capital qui demeure gérant de la Sicav et le responsable des choix d’investissement, de leur réalisation ainsi que de la conduite de l’accompagnement de la transition des entreprises. Arbevel commercialisera par ailleurs la Sicav auprès de ses propres clients.

Deux partenaires vont œuvrer à l’accompagnement des entreprises investies, le consultant en transition i Care by BearingPoint et le spécialiste de la transition culturelle des entreprises Sparknews, tandis qu’un troisième, spécialisé dans la recherche de financements, est en cours de sélection.

Un communiqué conjoint indique que la Sicav Fideas ACT for Climate suivra la méthode « ACT pas-à-pas » de l’Ademe et reversera des subventions publiques. Ce, pour aider les entreprises investies à analyser leur situation et construire leur plan de transition climatique.

Arbevel et Fideas Capital, qui ont toutes deux été soutenues par le fonds de place Emergence, gèrent respectivement 2,3 milliards et 800 millions d’euros.

Adrien Paredes-Vanheule