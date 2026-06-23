FICHIER AUTOMATIQUE-Nissan met fin à sa vache à lait

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nick Carey

23 juin - Bonjour de Londres! La guerre en Iran a été une bonne nouvelle pour les constructeurs de véhicules électriques en Europe, les consommateurs rechignant à subir une nouvelle hausse des prix à la pompe, même si un débat a lieu pour savoir si l’intérêt pour les voitures électriques persistera lorsque les prix du pétrole baisseront.

Par ailleurs, les dernières données de ventes du mois de mai, publiées par New Automotive et le groupe industriel E-Mobility Europe, brossent un tableau saisissant des disparités en matière de véhicules électriques en Europe.

Les voitures entièrement électriques ont représenté près de 80% des immatriculations de véhicules neufs au Danemark en mai, près de 50% en Finlande, plus de 40% aux Pays-Bas et en Suède, et près de 30% en France. Les véhicules électriques sont solidement implantés en Europe du Nord et de l’Ouest, et le rêve d’une électrification à 100% semble réalisable dans un avenir pas si lointain.

Mais les données en provenance de l’Europe du Sud et de l’Est montrent le chemin qu’il reste à parcourir pour une grande partie de l’Europe. Les immatriculations de véhicules électriques en Italie ont doublé depuis le début de l’année… mais ne représentent que 6,1% des ventes totales.

Les véhicules électriques représentaient 6,6% du total des immatriculations en République tchèque en mai et seulement 4,1% en Pologne.

Les infrastructures de recharge sont insuffisantes en Europe du Sud et de l’Est, et les véhicules électriques restent trop chers pour de nombreux acheteurs.

Il faudra beaucoup de temps pour combler ce fossé.

Ce qui nous amène au dossier automobile du jour… Nissan abandonne le Qashqai électrique Les difficultés de BMW en Chine Nouveaux déboires chez Lucid

Adieu le Qashqai électrique? Il y a moins de trois ans, Nissan avait annoncé qu’il allait investir près de 1,5 milliard (XX milliards d'euros) de dollars pour construire des versions électriques de ses modèles existants dans l’usine britannique du constructeur japonais, notamment son best-seller européen, le Qashqai.

Mais nos collègues de Reuters, Daniel Leussink et Maki Shiraki, rapportent que Nissan a discrètement suspendu le développement du Qashqai électrique dans le cadre de la stratégie mondiale de l’entreprise visant à préserver ses liquidités. Et si Nissan décidait de relancer le projet du Qashqai électrique, celui-ci ne serait pas commercialisé avant le début des années 2030.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici: . Préserver ses liquidités en se débarrassant des capacités excédentaires, comme l’a fait Nissan en vendant son usine sud-africaine au constructeur chinois Chery , est une décision logique. Tout comme le fait de discuter avec Chery de la location de la moitié de son usine de Sunderland au Royaume-Uni ou de faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il repousse son objectif de ventes de véhicules électriques.

Nissan doit faire des économies. Mais renoncer à investir dans un produit clé pour l’avenir, à un moment où les véhicules électriques font partie intégrante de l’environnement concurrentiel européen – avec l’arrivée constante de nouveaux modèles électriques –, est un choix surprenant.

Si les véhicules électriques continuent sur leur lancée actuelle, le lancement éventuel d’un Qashqai électrique au début des années 2030 pourrait s’avérer insuffisant et trop tardif.

Lecture recommandée: La Suède pourrait s’opposer au FSD de Tesla en Europe Tata Electronics touchée par une cyberattaque Les flux en provenance du détroit d’Ormuz font baisser les cours du pétrole

BMW en difficulté en Chine Les investisseurs sont mécontents de BMW après que le constructeur a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour 2026 , invoquant un ralentissement accéléré en Chine et la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Ce n’est pas la première fois que BMW impute un avertissement sur ses résultats à la Chine et à d’autres facteurs. En 2024 , par exemple, le constructeur automobile haut de gamme allemand avait invoqué un problème avec un fournisseur.

Cette fois-ci, l’image de BMW, que les analystes de la Deutsche Bank décrivaient comme un "pilier de stabilité" par rapport à ses concurrents, est ternie. Alors que le président de la société insiste sur le fait que BMW est sur la "bonne voie " avec ses modèles électriques Neue Klasse qui n’ont pas encore fait leur apparition sur le marché chinois, les actionnaires ne sont pas du même avis.

L’action BMW affiche désormais une baisse de 35% depuis le début de l’année.

L’ampleur réelle du problème auquel sont confrontés les constructeurs automobiles allemands en Chine commence seulement à se dessiner. Sous la pression renouvelée de réduire les coûts, BMW et les représentants du personnel se préparent désormais à entamer des négociations .

Lucid procède à des coupes sombres Lucid procède à de nouvelles réductions d’effectifs . Cette fois-ci, le constructeur de véhicules électriques supprime environ un emploi sur cinq aux États-Unis, après une réduction de 12% il y a à peine quatre mois, afin de préserver sa trésorerie. Lucid a également supprimé la deuxième équipe dans son usine principale de véhicules électriques.

Nous l’avons peut-être déjà mentionné une ou deux fois dans Auto File, mais atteindre la taille critique et la rentabilité dans l’industrie automobile est difficile et extrêmement coûteux – en particulier pour les constructeurs de véhicules électriques sur le marché américain, qui a supprimé les subventions pour les voitures électriques l’année dernière.

On peut raisonnablement supposer que Lucid aurait eu bien plus de chances de rejoindre d’autres start-ups du secteur des véhicules électriques telles que Fisker, Arrival et Lordstown dans la faillite sans l’intervention du fonds souverain saoudien PIF, qui a injecté des milliards dans l’entreprise et détient plus de 45% du constructeur de véhicules électriques.

Pour que Lucid réussisse, le soutien continu du PIF est essentiel.

Porsche dans les clous Alors que son rival allemand BMW a publié un avertissement sur ses résultats, Porsche affirme être en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers cette année.

Cela constituera un certain soulagement pour les investisseurs après la marge bénéficiaire de 1,1% enregistrée par Porsche l’année dernière.

Mais les actionnaires vont désormais se concentrer pleinement sur la manière dont le nouveau directeur général, Michael Leiters, compte redresser la situation du constructeur automobile allemand haut de gamme, qui a été durement touché par les droits de douane américains et la concurrence féroce en Chine.

L’entreprise indique qu’elle présentera un plan stratégique détaillé aux investisseurs en octobre.

Porsche aura sans doute beaucoup de chemin à parcourir pour satisfaire des acteurs tels qu’Ingo Speich, gestionnaire du fonds d’investissement Deka, qui a qualifié le constructeur automobile de "désastre" lors de son assemblée générale annuelle.

Fast Laps Ferrari n’oblige pas ses clients à acheter sa voiture électrique Luce – qui divise l’opinion – pour pouvoir acquérir les prochains modèles en série limitée du constructeur de luxe, a déclaré Enrico Galliera, directeur marketing et commercial. Le syndicat automobile canadien Unifor a entamé des négociations avec Ford, ouvrant ainsi le dialogue sur de nouveaux accords avec les "trois grands" de Détroit – Ford, General Motors et Stellantis – afin d’obtenir de meilleurs salaires, une sécurité de l’emploi et des avantages sociaux pour ses membres.

Stellantis est en pourparlers avec deux partenaires potentiels pour sa marque de luxe Maserati, en difficulté, a déclaré le directeur général Antonio Filosa aux législateurs italiens. Des entreprises telles que Nestlé et Ikea ont exhorté les gouvernements à placer l’électrification au cœur de leurs stratégies économiques, afin de réduire leur exposition à la volatilité des coûts des combustibles fossiles et de renforcer la sécurité énergétique. La société énergétique indépendante NatPower et Tesla ont annoncé un accord visant à construire 25 gigawattheures de capacités de stockage par batterie en Italie et en Grande-Bretagne, ⁠première phase d’un projet d’une valeur pouvant atteindre 5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars. Les constructeurs automobiles chinois se lancent à toute vitesse sur les marchés des véhicules à conduite à droite , de l’Australie à l’Asie du Sud-Est, et viennent concurrencer les constructeurs japonais, longtemps dominants, avec des véhicules électriques haut de gamme destinés aux consommateurs aisés, alors que la croissance sur leur marché intérieur ralentit. Vous pensez qu’un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Il peut également s’abonner ici .