FICHIER AUTOMATIQUE-Les constructeurs automobiles américains tentent d'éviter un écueil commercial entre le Mexique et le Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Colias

Bonjour de Détroit!

Deux reportages exclusifs de Reuters soulignent à quel point les politiques commerciales de l’administration Trump continuent de redéfinir les réseaux de production des constructeurs automobiles mondiaux.

Ford a annoncé qu’elle allait transférer aux États-Unis, depuis la Chine, la production de certains modèles haut de gamme Lincoln , notamment son SUV Nautilus, dans les années à venir. Les importations de ce modèle étant soumises à des droits de douane de 52,5%, Ford a décidé de prendre des mesures pour délocaliser la production vers une usine américaine dont l’emplacement n’a pas été révélé.

Cette décision est remarquable par le message qu’elle envoie à l’administration Trump: nous sommes prêts à construire davantage de voitures sur le sol américain.

Le directeur général Jim Farley tenait tellement à insister sur ce point qu’il s’est joint à une interview de Reuters avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, pour annoncer la relocalisation de la production Lincoln. Ils ont déclaré à la journaliste Nora Eckert que les constructeurs automobiles se ralliaient à la volonté de l’administration Trump de renforcer la production aux États-Unis.

Dans le même temps, les constructeurs automobiles de Détroit se préparent à faire pression sur l’administration afin d’assouplir certaines modifications proposées à l’Accord États-Unis-Mexique-Canada. Au moins deux de ces entreprises estiment que l’impact des changements proposés par l’équipe de Trump – notamment l’obligation d’utiliser davantage de pièces fabriquées aux États-Unis sur les voitures importées – pourrait entraîner 2 milliards de dollars de coûts supplémentaires par an.

Ce qui nous amène à la rubrique « Auto File » d’aujourd’hui…

Les ventes de véhicules électriques poursuivent leur forte progression

Les acheteurs de voitures continuent de se tourner vers les véhicules électriques , poussés par les prix élevés du carburant résultant de la guerre entre les États-Unis et Israël et l’Iran.

Les ventes mondiales de véhicules entièrement électriques, ainsi que celles des hybrides rechargeables, ont augmenté de 9% en juillet par rapport à l’année précédente, selon les données du cabinet de conseil Benchmark Mineral Intelligence. Il s’agit du cinquième mois consécutif de hausse des ventes de véhicules électriques.

Mais les ventes ont été inégales sur les plus grands marchés automobiles mondiaux. Les acheteurs européens se ruent sur les véhicules électriques et les hybrides rechargeables, tandis qu’aux États-Unis et en Chine, les ventes de véhicules écologiques sont en baisse par rapport à l’année précédente.

Les grands marchés européens ont été les moteurs de cette progression, avec notamment un bond de 81% en France, une hausse de 46% en Allemagne et une augmentation de 43% au Royaume-Uni. Benchmark attribue ces hausses au rétablissement des aides fiscales à l’achat de véhicules électriques sur de nombreux marchés.

La situation est tout autre aux États-Unis, où la suppression d’un crédit d’impôt de 7.500 dollars à l’automne dernier a sapé la demande. En juillet, les ventes en Amérique du Nord ont chuté de 27% par rapport à l’année précédente. En Chine, où les ventes automobiles globales sont en baisse après des années de croissance, les ventes de véhicules électriques ont reculé de 5%.

L’Inde fait marche arrière sur sa politique en matière de carburants à forte teneur en éthanol

Un haut conseiller du gouvernement indien a déclaré que le pays devrait réintroduire une variante de carburant contenant une plus faible proportion d’éthanol , ce qui constitue le premier signe indiquant que le Premier ministre Narendra Modi pourrait reconsidérer cette politique controversée.

Le gouvernement de Modi a commencé à déployer à l’échelle nationale, l’année dernière, un carburant à base d’éthanol appelé « E20 » afin de lutter contre la pollution et de réduire les importations de pétrole. Cette mesure a suscité la colère de certains automobilistes indiens et donné lieu à des plaintes concernant une baisse du rendement énergétique et une usure accrue des véhicules.

Le conseiller économique en chef de l'Inde, V Anantha Nageswaran, a déclaré lundi que la mise sur le marché d'une variante à plus faible teneur en éthanol apaiserait les inquiétudes du public.

Quelques jours plus tôt, nos collègues de Reuters, Aditi Shah et Aditya Kalra, avaient rapporté que des dirigeants des principaux constructeurs automobiles Maruti Suzuki, Tata Motors et Mahindra avaient fait part en privé de leurs inquiétudes concernant une éventuelle contamination du carburant E20 à la suite de tests approfondis sur des échantillons de carburant.

Fin juillet, le principal lobby automobile indien a transmis au gouvernement des données soulevant des inquiétudes concernant l’E20, mais a retiré son rapport quelques jours plus tard, affirmant que certains chiffres devaient faire l’objet de vérifications supplémentaires.

Les exportations chinoises de camions électriques s'envolent

La flambée des prix des carburants due à la guerre en Iran a stimulé les exportations de camions électriques chinois .

Les exportations chinoises de poids lourds électriques, ou « e-trucks », ont pratiquement doublé au cours des quatre mois qui ont suivi le début de la guerre lancée contre l’Iran le 28 février par les États-Unis et Israël.

Les camions électriques connaissaient déjà un essor en Chine, stimulés par les subventions et une meilleure disponibilité des bornes de recharge. Aujourd’hui, alors que les prix élevés du carburant incitent les chauffeurs routiers du monde entier à réduire leurs dépenses, la Chine fournit à d’autres pays ces gros camions alimentés par batterie.

Une partie de cette hausse de la demande provient d’Asie du Sud et du Sud-Est, régions particulièrement dépendantes du Moyen-Orient pour leur approvisionnement en pétrole et qui ont connu une flambée des prix du diesel.

En bref

Les négociateurs commerciaux américains et canadiens s’affairent à négocier des conditions qui pourraient ramener les droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les véhicules canadiens à 15% , contre 25% actuellement.

Le développeur chinois de véhicules autonomes Pony.ai annonce qu’il prévoit une expansion à l’international avec plus de 4.000 robotaxis , notamment dans quatre villes européennes dont les noms n’ont pas été divulgués.

Le président du syndicat canadien Unifor a déclaré que le constructeur de Jeep, Stellantis, envisageait de vendre son usine d’assemblage de Brampton, en Ontario. Le constructeur automobile a refusé de commenter cette information.

Stellantis procède au rappel d’environ 955.000 véhicules à l’échelle mondiale en raison d’un dysfonctionnement du logiciel de la radio pouvant empêcher les caméras de recul de fonctionner correctement .

General Motors a accepté de vendre sa participation de 50% dans une usine de batteries de l’Indiana détenue conjointement avec la société sud-coréenne Samsung SDI, devenant ainsi le dernier constructeur automobile en date à se retirer du marché des véhicules électriques. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transférez-lui cette newsletter. Il peut également s'abonner ici .