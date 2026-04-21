FICHIER AUTO-Les marques allemandes haut de gamme menacées en Chine ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nick Carey

Je me trouve dans la ville natale de Great Wall Motor avant le salon de l'automobile de Pékin qui se tient cette semaine.

Le salon promet d'être aussi dense que d'habitude, avec 181 nouveaux modèles et 71 voitures conceptuelles attendues, alors que les constructeurs automobiles chinois se lancent à la poursuite des ventes sur le plus grand marché automobile du monde.

Le marché automobile chinois est en baisse depuis le début de l'année. Même s'il se redresse, on s'attend au mieux à une stagnation.

L'élan étant limité dans le pays, il faut s'attendre à ce que les constructeurs automobiles chinois passent autant de temps à parler de leurs projets mondiaux - et de leurs modèles prêts pour le marché mondial - que de leur marché intérieur.

Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui...

* Les marques allemandes haut de gamme en danger

* Plus de discussions mondiales

* Des marques allemandes pour vos parents ?

Le haut de gamme allemand dans le collimateur

Au cours des trois dernières années, les constructeurs automobiles chinois se sont livrés à une guerre des prix acharnée pour les véhicules électriques. Aujourd'hui, les autorités de régulation ayant mis un frein à cette course au moins-disant, la bataille se déplace vers le haut de gamme. En pratique, cela signifie cibler les conducteurs des marques allemandes haut de gamme - et essayer de les convaincre que les marques chinoises peuvent offrir le même cachet, souvent avec plus de technologie, pour moins d'argent.

Ce sont ces acheteurs que Nio vise avec son ES9. Geely, quant à lui, affirme que la plupart des acheteurs de son SUV 9X de grande taille conduisaient auparavant des voitures allemandes haut de gamme.

Les Allemands ont déjà du mal à s'en sortir. Les ventes en Chine ont baissé d'environ 25 % depuis 2020, et la pression ne devrait pas diminuer à mesure que les marques chinoises lancent des modèles haut de gamme bourrés de technologie à des prix que leurs rivales allemandes ont du mal à égaler.

Ces modèles chinois haut de gamme sont également destinés à l'étranger. L'Europe sera plus difficile à conquérir, les marques allemandes restant les championnes incontestées du haut de gamme. Mais y gagner des parts ne semble plus aussi impensable qu'il y a quelques années.

Lecture recommandée:

* Les droits de douane américains sont là pour rester ?

* Les acheteurs de voitures allemandes remarquent BYD

* Volkswagen va réduire sa capacité de production

Les constructeurs automobiles chinois s'internationalisent Sur le thème de l'expansion à l'étranger, Changan et Great Wall Motor ont tous deux présenté des plans ambitieux pour les ventes à l'étranger.

Changan déclare vouloir augmenter ses ventes de deux tiers d'ici 2030 et entrer dans le top 10 mondial. Sur la base des chiffres de vente de 2025, la réalisation de cet objectif ferait de Changan le cinquième constructeur automobile mondial.

Great Wall, quant à elle, a défini les détails de son retour en Europe ici à Baoding.

L'entreprise est arrivée en Europe en grande pompe en 2021, mais sa gamme de véhicules électriques n'a pas réussi à s'imposer et les ventes se sont rapidement essoufflées.

Cette fois-ci, Great Wall adopte une approche plus large, promettant au moins 10 nouveaux modèles sur deux ans, avec plusieurs types de carburants, afin de mieux répondre aux goûts européens.

Le défi? Le paysage concurrentiel a changé rapidement. Depuis la première incursion de Great Wall en Europe, des dizaines de marques chinoises sont entrées sur le marché. Cette fois-ci, elles devront se battre contre une foule de nouveaux venus à la recherche des mêmes acheteurs.

Les voitures familiales allemandes

Il est remarquable de constater la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. Il y a quelques années encore, les constructeurs automobiles allemands semblaient peu conscients de la rapidité avec laquelle ils étaient sur le point d'être détrônés en Chine . Volkswagen a occupé la première place des ventes dans le pays pendant environ 25 ans. Aujourd'hui, il occupe la troisième place derrière Geely et BYD.

Je me souviens de conversations avec des responsables de marques allemandes haut de gamme qui affirmaient avec assurance que si les entreprises chinoises pouvaient maîtriser le marché de masse, le haut de gamme était une toute autre affaire.

Cette confiance n'a pas bien vieilli! Les marques chinoises dominent aujourd'hui le marché des véhicules aspirationnels destinés aux jeunes acheteurs, tandis que les marques allemandes ont de plus en plus l'odeur du passé: solides, réputées, mais mieux adaptées à l'allée de vos parents qu'à la vôtre.

Les astuces fiscales de Tesla

Le patron de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu'il résistait aux efforts visant à réduire sa facture fiscale. Mais une étude de Reuters portant sur des milliers de documents montre que le constructeur automobile a économisé des sommes substantielles grâce à des échappatoires apparemment légales.

Au cours des 20 dernières années, à l'exception d'une seule, Tesla a déclaré ne devoir aucun impôt au gouvernement américain, bien qu'elle ait généré 264 milliards de dollars de revenus au cours de cette période. Pour en savoir plus, consultez le site .

Bien que controversée, cette approche est loin d'être unique. Les multinationales utilisent régulièrement les lacunes des systèmes fiscaux pour transférer leurs bénéfices d'une juridiction à l'autre avec des règles plus favorables.

Des bonds rapides Lesventes de VE sur les principaux marchés automobiles européens ont fait un bond de près d'un tiers au premier trimestre 2026, les conducteurs ont cherché des alternatives aux moteurs à combustion après que la guerre en Iran a provoqué la plus forte hausse des prix de l'essence depuis des années. Les investisseurs ont pressé Mercedes-Benz sur ses plans de redressement pour la Chine , avertissant qu'une stratégie axée sur le luxe pourrait nuire aux chances de la marque allemande de reconquérir les consommateurs chinois après un effondrement des ventes.

Volkswagen se prépare à une concurrence encore plus rude en Chine , où le plus grand marché automobile du monde pourrait se contracter pour la première fois depuis près de dix ans, a déclaré le responsable des activités du constructeur allemand dans la région lors d'une interview accordée à un journal. Le groupe de l'industrie automobile britannique SMMT a déclaré que les constructeurs automobiles doivent maintenant savoir si la Grande-Bretagne sera considérée comme "fabriquée dans l'UE " dans le cadre de la loi sur l'accélération industrielle de la Commission européenne (IAA), car l'ambiguïté risque de retarder les investissements. L'intérêt pour les camions électriques s'est accru en Australie , l'un des pays les plus dépendants du transport routier de marchandises au monde, alors que la crise du Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement en carburant et fait grimper les prix en flèche. L'entreprise suédoise Polestar a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une réduction de sa perte, car le fabricant de véhicules électriques a augmenté sa production et réduit ses coûts pour répondre à la demande européenne croissante. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui parvenir cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici .