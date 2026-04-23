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Norvège: le fonds souverain a perdu 116 milliards d'euros au premier trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 23/04/2026 à 16:24

Trond Grande,numéro deux du fonds souverain norvégien ( NTB scanpix / VIDAR RUUD )

Trond Grande,numéro deux du fonds souverain norvégien ( NTB scanpix / VIDAR RUUD )

Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a perdu 1.270 milliards de couronnes (116 milliards d'euros) au premier trimestre, en raison de l'appréciation de la couronne norvégienne et de conditions de marchés difficiles, a-t-il annoncé jeudi.

Fin mars, le fonds, alimenté par les revenus pétroliers de l’État norvégien et qui investit dans différentes catégories d'actifs à travers le monde, valait 19.998 milliards de couronnes (1.833 milliards d'euros).

"Le résultat reflète un trimestre marqué par des conditions de marché difficiles. Nous avons constaté un impact limité sur les placements obligataires et l'immobilier, mais c'est la baisse des actions, en particulier parmi les grandes entreprises technologiques américaines, qui a déterminé ce résultat", a expliqué le numéro deux du fonds, Trond Grande, dans un communiqué.

Au cours du trimestre, la couronne s'est appréciée par rapport à plusieurs des principales devises, ce qui a contribué à une baisse de la valeur du fonds de 646 milliards de couronnes, précise le fonds dans le communiqué.

Le fonds est investi dans quelque 8.500 entreprises à travers le monde et détient en moyenne environ 1,5% de toutes les sociétés cotées sur la planète.

Le rendement trimestriel (-1,9%) du fonds a ainsi pâti du rendement négatif des placements en actions (-2,6%), qui constituent 70,2% des investissements du fonds.

Les placements obligataires (27,6% des actifs) affichent un rendement négatif de -0,2%, tandis que l'immobilier (1,8% des actifs) a affiché un rendement de +1,2%.

Les placements dans les infrastructures d'énergie renouvelable non cotées (0,4% du fonds) ont eu un rendement de -1,9%.

Environnement
Résultats d'entreprise

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