FICHE D'INFORMATION-Quelles usines Volkswagen en Allemagne pourraient fermer ?

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Le constructeur automobile Volkswagen

VOWG.DE envisage de fermer quatre usines en Allemagne, ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier , alors que l'entreprise fait face à une pression croissante de la part de ses concurrents chinois.

Ces fermetures, qui concerneraient Hanovre, Zwickau, Emden et le site Audi de Neckarsulm, mettraient en péril plus de 45.000 emplois, en plus des 50.000 suppressions convenues avec les syndicats fin 2024, selon ces sources.

Voici des détails sur les sites dont Volkswagen envisage la fermeture.

EMDEN

Emden est le premier site de Volkswagen en Basse-Saxe, une région de 8 millions d’habitants qui est également le deuxième actionnaire de Volkswagen. Fondée en 1964 pour tirer parti de la proximité de son port maritime, l’usine s’était initialement spécialisée dans la production de la Coccinelle.

Depuis fin 2024, Emden produit exclusivement des véhicules électriques, notamment des modèles de la gamme Volkswagen ID.

Plus de 7.700 employés travaillent dans cette usine, qui a produit environ 147.000 véhicules en 2025, alors que la ville d’Emden compte environ 50.000 habitants.

HANOVRE

L'usine emploie environ 14.000 personnes en Basse-Saxe. C'est là qu'a débuté la production du « Bulli » de Volkswagen en 1956; elle fabrique aujourd'hui les sixième et septième générations de la série T de camping-cars, comprenant des fourgons et des monospaces, ainsi que le fourgon électrique ID. Buzz.

Outre les véhicules, les 1,1 million de mètres carrés sont également utilisés pour la fabrication d’échangeurs thermiques, tandis que la fonderie produit des culasses et des collecteurs d’admission pour le groupe.

NECKARSULM

Le site Audi de Neckarsulm employait 15.509 personnes en mars 2026. Il produit des moteurs à combustion, des technologies hybrides et des véhicules entièrement électriques, notamment des variantes des modèles A5, A6, A8 et e-tron GT.

Audi considère ce site comme le berceau de l’Audi e-tron GT entièrement électrique et y a installé le siège social d’Audi Sport GmbH.

ZWICKAU

Fondée en 1990, l’usine de Zwickau a produit sept millions de véhicules. En juin 2020, le dernier véhicule à moteur à combustion interne est sorti de la chaîne de production, l’usine s’étant recentrée sur les véhicules électriques.

Les 8.000 employés y produisent des modèles tels que la Volkswagen ID., l’Audi Q4 e-tron et la Seat Cupra Born. Les carrosseries de la Bentley Bentayga et de la Lamborghini Urus y sont également fabriquées.

En 2025, 212.000 véhicules et les carrosseries de 10.800 voitures sont sortis de l’usine.

Il s'agit de la première usine du groupe entièrement convertie à la mobilité électrique, pour un coût de 1,2 milliard d'euros.

(1 dollar = 0,8765 euro)