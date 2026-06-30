FICHE D'INFORMATION-Pourquoi les entreprises délaissent le cuivre au profit de l'aluminium

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La flambée des cours du cuivre, qui ont atteint un niveau record en début d'année, a renforcé les arguments en faveur du remplacement du cuivre par de l'aluminium, moins cher et plus léger, dans divers secteurs.

Voici les facteurs qui entrent en ligne de compte dans cette décision, ainsi que quelques entreprises qui ont déjà opté pour l'aluminium à la place du cuivre.

POURQUOI LES ENTREPRISES DÉCIDENT-ELLES DE PROCÉDER À CETTE SUBSTITUTION?

Ces deux métaux conduisent l’électricité et la chaleur, et à mesure que les prix du cuivre augmentent, l’aluminium devient une alternative de plus en plus intéressante.

L’aluminium coûte environ un quart du prix du cuivre, mais il n’est pas aussi efficace, avec une conductivité de seulement 61 % de celle du métal rouge. Cela signifie que les conducteurs en aluminium doivent être environ 1,6 fois plus gros.

Selon des sources du secteur, les entreprises envisagent de remplacer le cuivre par l’aluminium dans diverses applications lorsque le rapport de prix cuivre/aluminium se situe entre 3,5 et 4,0, voire au-delà. Ce rapport a atteint un record de 4,3 en janvier et s’établit actuellement à environ 4,2.

Les entreprises devant supporter des coûts liés à la réorganisation de leurs opérations, elles ne procèdent à ce changement qu’après une analyse approfondie.

Le cuivre est environ 3,3 fois plus lourd que l’aluminium, ce qui rend ce dernier particulièrement intéressant pour l’automobile, et notamment pour les véhicules électriques, où la réduction du poids se traduit par une autonomie accrue.

AUTOMOBILE

L’utilisation de l’aluminium à la place de l’acier et du fer dans les carrosseries et les blocs-moteurs pour réduire le poids est courante sur de nombreux modèles, mais le remplacement du câblage en cuivre par de l’aluminium est un domaine relativement nouveau.

Ferrari RACE.MI

Le constructeur italien de voitures de sport, qui utilise déjà l’aluminium pour ses moteurs et ses châssis, a commencé à utiliser des câbles en aluminium sur son modèle 296 l’année dernière.

Conjuguée à la réduction de la section des câbles, cette mesure a permis de réduire de 15 % à 20 % le poids total du câblage, a indiqué la société à Reuters.

BMW BMWG.DE

Le constructeur allemand BMW a déclaré à Reuters avoir utilisé pour la première fois des conducteurs en aluminium en 2011 sur sa Série 1, une voiture de petite catégorie, avant d’étendre progressivement le remplacement des composants électriques en cuivre sur ses véhicules hybrides et ses véhicules électriques à batterie (BEV).

Depuis le lancement, l’année dernière, de la technologie eDrive de 6e génération, BMW utilise désormais un grand nombre de câbles en aluminium aussi bien dans les systèmes haute tension que basse tension, a-t-elle ajouté.

Stellantis STLAM.MI

Le quatrième constructeur automobile mondial en termes de ventes de voitures est en train de remplacer ces deux métaux dans ses câblages, a déclaré une source du secteur à Reuters. L'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaire.

Tesla TSLA.O Le constructeur automobile a été un pionnier dans l’utilisation de l’aluminium dans ses véhicules électriques, ouvrant la voie à l’utilisation de gigantesques machines de moulage d’aluminium pour fabriquer des pièces de châssis plus simples, avant même de commencer à utiliser ce métal pour le câblage de son Model Y en 2019 et, plus récemment, de son Cybertruck.

AVATR, XPeng 9868.HK , Xiaomi 1810.HK

Ces entreprises font partie des constructeurs chinois de véhicules électriques qui utilisent des câbles électriques en aluminium dans leurs nouveaux modèles à la place du cuivre afin de réduire les coûts et le poids, selon le cabinet de conseil américain Caresoft, qui procède au démontage de véhicules pour en examiner les composants. Les trois entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

TOYOTA 7203.T

Le premier constructeur automobile mondial a déclaré qu’il évaluait en permanence divers matériaux et qu’il pourrait adopter l’aluminium en remplacement du cuivre selon les applications, mais a refusé de fournir davantage de détails.

VW VOWG.DE

Le deuxième constructeur automobile mondial a déclaré n'avoir aucun projet concret visant à remplacer systématiquement le cuivre par l'aluminium pour le câblage, mais a précisé que l'aluminium était utilisé dans certaines applications où il offre des avantages spécifiques.

CÂBLES ÉLECTRIQUES

Alors qu’une substitution importante a déjà eu lieu dans le secteur des câbles, de nouveaux investissements mondiaux d’environ 10 000 milliards d’euros dans les réseaux électriques sont attendus d’ici 2030, selon Nexans, le deuxième fabricant mondial de câbles, dont le siège est en France.

Nexans NEXS.PA

L'entreprise prévoit une forte croissance pour ces deux métaux: le cuivre restera le matériau de référence pour les applications exigeantes, tandis que l'aluminium devrait conquérir une part croissante des investissements dans les réseaux électriques grâce à son avantage en termes de coût et à sa plus grande disponibilité.

Prysmian PRY.MI

Le fabricant italien de câbles électriques, numéro un mondial du secteur, a constaté une substitution progressive chez ses clients et utilise actuellement environ 40 % d’aluminium en poids, soit une hausse de 3 points de pourcentage au cours des cinq dernières années, et 60 % de cuivre. "La résilience des réseaux électriques et les centres de données laissent entrevoir une forte croissance dans ces deux catégories", a déclaré l’entreprise à Reuters.

Energex

Energy Queensland, le distributeur d’électricité public du Queensland, remplace depuis de nombreuses années le cuivre par de l’aluminium sur son réseau de distribution de 210 000 km, à mesure que les infrastructures vieillissantes arrivent en fin de vie, a expliqué la porte-parole Emma Oliveri.

"L’aluminium est plus économique, tout aussi durable, plus léger et permet de couvrir de plus grandes distances lors de la pose de lignes électriques."

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Daikin Industries 6367.T

La société japonaise Daikin, premier fabricant mondial de climatiseurs, a indiqué dans son rapport annuel 2025 qu’elle "maximiseait les réductions de coûts en passant du cuivre à l’aluminium", mais elle n’a pas souhaité fournir davantage de détails.

Lennox International LII.N

La société américaine a mis au point une technologie permettant de remplacer les serpentins en cuivre par des serpentins en aluminium dans les climatiseurs, les pompes à chaleur et les évaporateurs, ce qui réduit le risque de corrosion et allège le poids des modèles de près de 50 livres, comme elle l'indique sur son site web.

Carrier Global CARR.N

Depuis 2023, cette entreprise américaine a adopté la technologie des serpentins en aluminium pour tous ses modèles de climatiseurs et de pompes à chaleur destinés aux zones côtières afin d’améliorer la résistance à la corrosion, selon son site web.