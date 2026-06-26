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FICHE D'INFORMATION-Les plus importantes suppressions d'emplois chez les constructeurs automobiles mondiaux
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plan potentiel du géant automobile Volkswagen VOWG_p.DE visant à fermer quatre usines allemandes et à intensifier les suppressions d'emplois jusqu'à 100.000 postes, pourrait constituer la plus grande restructuration jamais réalisée dans le secteur.

Le constructeur automobile est confronté à une pression croissante de la part de ses concurrents chinois, à des droits de douane élevés sur les importations de voitures aux États-Unis, ainsi qu’à une baisse de la demande en Europe, ce qui, selon l’entreprise, rend son modèle économique non viable.

Voici quelques-unes des plus importantes réductions d’effectifs jamais annoncées par les constructeurs automobiles mondiaux:

General Motors GM.N , décembre 1991

Licenciements: 74.000

General Motors a dévoilé un plan visant à supprimer 74.000 emplois et à fermer 21 usines, alors que le secteur automobile était confronté à des pertes colossales en raison d’une demande faible et d’une concurrence accrue de la part des constructeurs japonais.

General Motors, 2006-2009

Licenciements: 60.500

Entre 2006 et 2009, le constructeur automobile a supprimé 60.500 emplois dans ses usines , soit la moitié de ses effectifs industriels.

L’entreprise prévoyait également de réduire de 20 % ses effectifs de cadres, mais n’a pas communiqué de chiffres absolus. Elle comptait 110.000 salariés en décembre 2005.

General Motors, février 2009

Licenciements: 47.000

General Motors a annoncé qu’elle supprimerait 47.000 emplois au cours de l’année dans le cadre d’un programme de restructuration pour lequel le constructeur automobile a également déclaré avoir besoin de 30 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de fonds publics pour survivre.

Ford Motor F.N , janvier 2002

Licenciements: 35.000

En 2002, Ford a annoncé la suppression de 35.000 emplois dans le monde entier, la fermeture de cinq usines en Amérique du Nord et une réduction de 16 % de sa capacité de production dans le cadre d’un vaste plan de restructuration.

Volkswagen, janvier 1993

Licenciements: 30.000

Volkswagen a annoncé qu’elle supprimerait 30.000 emplois dans ses usines à travers le monde d’ici fin 1994, dans le cadre d’un plan établi par ses quatre marques, VW, Audi, SEAT SA et Skoda.

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