FICHE D'INFORMATION-Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux investissent des milliards pour renforcer leur présence aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date de publication, ajout du plan d'investissement de Bristol Myers)

Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux renforcent leur présence aux États-Unis, s'engageant à investir des milliards de dollars pour accroître leurs capacités de production et leurs activités de recherche dans le pays.

Des laboratoires pharmaceutiques tels qu’Eli Lilly, Pfizer, AstraZeneca et Roche ont annoncé environ 500 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis afin de renforcer leurs infrastructures, d’atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et de rassurer les investisseurs.

Pfizer PFE.N

Pfizer a conclu un accord avec le président Donald Trump le 30 septembre pour investir 70 milliards de dollars dans la recherche et le développement ainsi que dans la production nationale, et a obtenu un délai de grâce de trois ans exemptant ses produits des droits de douane visant le secteur pharmaceutique.

GSK GSK.L

Le laboratoire pharmaceutique londonien prévoit d’investir 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement aux États-Unis ainsi que dans les infrastructures de la chaîne d’approvisionnement sur une période de cinq ans.

Eli Lilly LLY.N

Le président américain Donald Trump a déclaré en janvier qu’Eli Lilly prévoyait de construire six usines aux États-Unis.

Lilly avait indiqué l’année dernière qu’elle prévoyait de dépenser au moins 27 milliards de dollars pour construire quatre usines aux États-Unis afin d’accroître sa production et de renforcer ses chaînes d’approvisionnement médicales. L’entreprise a depuis annoncé les détails concernant trois usines, situées en Alabama, en Virginie et au Texas.

En janvier, Lilly a annoncé qu’elle allait construire une usine pharmaceutique de 3,5 milliards de dollars en Pennsylvanie, son quatrième nouveau site, dans le but d’accroître la production américaine et de renforcer les chaînes d’approvisionnement médicales.

Johnson & Johnson JNJ.N

Le laboratoire pharmaceutique prévoit d’augmenter ses investissements aux États-Unis de 25 %, pour un total de 55 milliards de dollars , au cours des quatre prochaines années. Il prévoit de construire quatre usines, dont une à Wilson, en Caroline du Nord, et une autre sur le site de production de Fujifilm Biotechnologies , filiale de la société tokyoïte Fujifilm, à Holly Springs, en Caroline du Nord, au cours des dix prochaines années.

La société a annoncé en juin avoir investi environ 1 milliard de dollars à Jacksonville, en Floride, afin de renforcer ses capacités de production aux États-Unis pour son activité de soins ophtalmologiques. La nouvelle usine devrait être pleinement opérationnelle en 2028, a indiqué J&J.

Roche ROG.S

Le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé en avril dernier qu’il allait investir 50 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Un mois plus tard, il a annoncé un investissement supplémentaire de 550 millions de dollars pour agrandir son pôle de fabrication de produits de diagnostic à Indianapolis. Cette expansion concernera l’Indiana, la Pennsylvanie, le Massachusetts et la Californie, et permettra de créer plus de 12 000 emplois.

En janvier, Roche a déclaré qu’elle allait plus que doubler son investissement dans son site de fabrication de médicaments à Holly Springs, en Caroline du Nord, pour le porter à environ 2 milliards de dollars , contre les plus de 700 millions de dollars annoncés en mai 2025.

AstraZeneca AZN.L

Le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois investira 50 milliards de dollars dans ses activités de fabrication aux États-Unis d’ici 2030. Cet investissement financera une nouvelle usine de production de substances actives en Virginie, son plus gros investissement mondial sur un seul site, ainsi que des extensions dans le Maryland, le Massachusetts, la Californie, l’Indiana et le Texas.

Il a déjà entamé les transferts de technologie et gère ses stocks en vue de 2025 afin de minimiser tout impact lié aux droits de douane. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré que cet impact serait “de très courte durée”.

Novartis NOVN.S

Le laboratoire pharmaceutique suisse prévoit d’investir 23 milliards de dollars pour construire et agrandir 10 sites aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Ce projet comprend la construction de six nouvelles usines de fabrication et l’extension de son site de recherche et développement de San Diego, ce qui devrait créer plus de 1 000 emplois.

Sanofi SASY.PA

Le laboratoire pharmaceutique français prévoit d’investir au moins 20 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2030 afin de dynamiser la production et la recherche. Sanofi prévoit d’accroître sa capacité de production aux États-Unis grâce à des investissements directs dans ses sites et à des partenariats avec d’autres fabricants nationaux.

François Roger, directeur financier, a déclaré en juillet que les droits de douane potentiels devraient avoir un impact limité en 2025, car l’entreprise dispose déjà de stocks aux États-Unis.

Biogen BIIB.O

Le laboratoire pharmaceutique américain va investir 2 milliards de dollars supplémentaires dans ses usines de production existantes en Caroline du Nord, afin d’accroître ses capacités en matière de thérapies géniques et d’automatisation. L’entreprise possède sept usines dans cet État, et une huitième devrait entrer en service fin 2025.

Merck MRK.N

Le laboratoire pharmaceutique américain a lancé la construction d’une usine de fabrication de produits pharmaceutiques d’une valeur de 3 milliards de dollars en Virginie, dans le cadre d’un investissement de plus de 70 milliards de dollars visant à développer la production nationale ainsi que la recherche et le développement.

Il va également investir 1 milliard de dollars dans une nouvelle usine du Delaware destinée à la fabrication de produits biologiques et du médicament anticancéreux Keytruda, afin de stimuler la production américaine et de créer potentiellement plus de 4 500 emplois. Il a par ailleurs inauguré en mars une usine d’une valeur de 1 milliard de dollars sur son site de Caroline du Nord.

La division de santé animale de Merck investira 895 millions de dollars pour agrandir son site de production et de R&D du Kansas, dans le cadre d’un investissement plus large de 9 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2028.

En juillet, le directeur général Robert Davis a souligné que l’impact des droits de douane potentiels en 2025 serait minime et que l’entreprise restait bien positionnée grâce à sa gestion des stocks et à la délocalisation de sa production aux États-Unis.

Amgen AMGN.O

La société biopharmaceutique américaine prévoit d’investir 900 millions de dollars pour agrandir son site de production de l’Ohio, portant ainsi le montant total de ses investissements dans cet État à 1,4 milliard de dollars et créant 750 emplois. En décembre, l’entreprise s’est engagée à investir 1 milliard de dollars pour construire un deuxième site à Holly Springs, en Caroline du Nord.

Amgen a annoncé en septembre qu’elle investissait plus de 600 millions de dollars pour construire un nouveau centre de recherche et développement à son siège social de Thousand Oaks, en Californie.

Le laboratoire pharmaceutique a annoncé qu’il allait investir 650 millions de dollars pour développer la production de médicaments sur son site de Juncos, à Porto Rico, une initiative qui devrait créer près de 750 emplois.

Amgen a déclaré qu’elle investirait 300 millions de dollars supplémentaires dans son réseau de production américain, en agrandissant son site de fabrication de produits biologiques à Porto Rico et en soutenant ainsi la création de centaines d’emplois dans le secteur de la construction.

Novo Nordisk NOVOb.CO

Le laboratoire pharmaceutique danois a déclaré en août que sa forte présence industrielle aux États-Unis le plaçait en bonne position face aux défis liés aux droits de douane, se décrivant comme “très centré sur les États-Unis et axé sur ce marché”.

AbbVie ABBV.N

Le laboratoire pharmaceutique américain a déclaré en janvier qu’il s’était engagé à investir 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans la recherche et le développement aux États-Unis, dans le cadre de son accord de trois ans conclu avec l’administration Trump visant à réduire les prix des médicaments.

Il dispose de 11 sites de production aux États-Unis et a déclaré être “relativement à l’abri ” de tout impact des droits de douane cette année, grâce à ses mesures de gestion des stocks.

La société a annoncé en février qu’elle prévoyait d’investir 380 millions de dollars pour construire deux sites de production sur son campus actuel de North Chicago, dans l’Illinois, afin de soutenir la production de ses médicaments destinés aux neurosciences et au traitement de l’obésité.

Gilead Sciences GILD.O

En début d’année, le laboratoire pharmaceutique a annoncé un nouveau plan d’investissement de 11 milliards de dollars aux États-Unis afin de renforcer ses capacités nationales de fabrication et de recherche, portant ainsi le montant total de ses engagements d’investissement à 32 milliards de dollars.

Gilead a déclaré en septembre avoir lancé les travaux de construction d’un pôle de développement et de fabrication pharmaceutiques à son siège social de Foster City, en Californie, et développer actuellement deux autres sites.

Bristol Myers Squibb BMY.N

Le laboratoire pharmaceutique a annoncé qu’il allait investir environ 2,3 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de fabrication de médicaments à Houston, au Texas, créant ainsi près de 500 emplois qualifiés et environ 2 000 emplois liés à la construction, dans le cadre de son engagement global d’investissement de 40 milliards de dollars aux États-Unis.

Cipla CIPL.NS

Le laboratoire pharmaceutique indien étend sa présence industrielle aux États-Unis en investissant dans l'augmentation de sa capacité de production de produits respiratoires complexes au sein de ses sites de pointe situés à Fall River, dans le Massachusetts, et à Central Islip, dans l'État de New York.

CSL CSL.AX

La société australienne CSL a annoncé en novembre qu’elle allait investir 1,5 milliard de dollars aux États-Unis pour fabriquer des traitements dérivés du plasma, renforçant ainsi sa présence dans le pays au cours des cinq prochaines années.

En mars, la société a annoncé l’extension de son site de fabrication de traitements à base de plasma à Kankakee, dans l’Illinois, qui devrait être opérationnel d’ici 2031.