FICHE D'INFORMATION-De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: vote du Sénat français)

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, leur bloquant ainsi l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet

GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O .

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures prises par les pays et les entreprises pour réglementer l'accès aux réseaux sociaux, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'impact de ces derniers sur la santé et la sécurité des enfants.

AUSTRALIE

Une loi historique oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à bloquer l’accès aux mineurs de moins de 16 ans à compter du 10 décembre 2025; il s’agit de l’une des réglementations les plus strictes au monde visant les grandes plateformes technologiques.

Les entreprises qui ne se conformeraient pas à cette loi s'exposeraient à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34,9 millions de dollars).

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni prévoit d’adopter d’ici Noël une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, cette mesure devant entrer en vigueur vers le printemps 2027, a déclaré le Premier ministre Keir Starmer le 15 juin.

Les grandes entreprises technologiques opérant en Grande-Bretagne doivent empêcher les enfants de diffuser des images de nudité sur leurs téléphones, sous peine de se voir imposer une législation les y contraignant, a déclaré le Premier ministre Keir Starmer le 8 juin.

Dans le cadre de ces nouveaux projets, des entreprises comme Apple et Google devraient mettre au point ou activer des solutions techniques sur les smartphones et les tablettes afin de détecter et de bloquer les images de nudité destinées aux enfants. Les adultes pourraient toujours prendre, partager ou consulter du contenu à caractère sexuel après avoir passé un processus de vérification de l’âge.

CHINE

L’autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme dit de « mode mineur » qui impose des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications afin de limiter le temps d’écran en fonction de l’âge.

DANEMARK

Le Danemark a annoncé en novembre qu’il interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que les parents pourraient autoriser l’accès à certaines plateformes pour les enfants dès l’âge de 13 ans.

FRANCE

Les sénateurs français ont approuvé le 21 juillet un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale.

Si, comme prévu, l’Assemblée nationale approuve ce texte dans le courant de la journée, les enfants de moins de 15 ans ne seront plus autorisés à créer un compte sur les réseaux sociaux à compter du 1er septembre. Les plateformes de réseaux sociaux disposeront alors de quatre mois supplémentaires pour fermer les comptes déjà ouverts.

ALLEMAGNE

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les réseaux sociaux qu’avec le consentement de leurs parents. Les défenseurs de la protection de l’enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants.

GRÈCE

La Grèce est « sur le point » d’annoncer une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, a déclaré une source gouvernementale de haut rang à Reuters le 3 février.

INDE

Le conseiller économique en chef de l'Inde a appelé en janvier à la mise en place de restrictions d'âge sur les réseaux sociaux, les qualifiant de « prédateurs » dans la manière dont ils maintiennent les utilisateurs en ligne, deux jours après que l'État touristique de Goa a déclaré qu'il envisageait des restrictions similaires à celles de l'Australie.

ITALIE

Les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir l'autorisation de leurs parents pour créer un compte sur les réseaux sociaux, tandis qu'aucune autorisation n'est requise au-delà de cet âge.

MALAISIE

La Malaisie a commencé à interdire aux moins de 16 ans de créer des comptes sur les réseaux sociaux, a déclaré le 1er juin son autorité de régulation des communications.

NORVÈGE

En 2024, le gouvernement norvégien a proposé de relever de 13 à 15 ans l'âge auquel les enfants peuvent accepter les conditions d'utilisation des réseaux sociaux, même si les parents seraient toujours autorisés à donner leur accord en leur nom s'ils n'ont pas atteint cet âge.

Le gouvernement a également entamé l’élaboration d’une législation visant à fixer à 15 ans l’âge minimum absolu pour l’utilisation des réseaux sociaux.

POLOGNE

Le parti au pouvoir en Pologne prépare une nouvelle législation visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans et à rendre les plateformes responsables de la vérification de l'âge, a-t-il annoncé le 27 février.

SLOVÉNIE

La Slovénie élabore actuellement un projet de loi visant à interdire aux enfants de moins de 15 ans l’accès aux réseaux sociaux, a déclaré le 6 février le vice-Premier ministre Matej Arcon.

SPAIN

L'Espagne va aller de l'avant avec de nouvelles règles visant à rendre les réseaux sociaux et l'IA plus sûrs, malgré un lobbying intense de la part du secteur technologique, a déclaré en mai à Reuters le ministre de la Transformation numérique, Oscar Lopez.

Le Premier ministre Pedro Sanchez avait déclaré en février que l’Espagne interdirait l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, les plateformes étant tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l’âge.

SUÈDE

La Suède devrait instaurer un âge minimum de 15 ans pour l’utilisation des réseaux sociaux, a recommandé le 2 juin une commission nommée par le gouvernement.

Une interdiction pourrait être formulée de manière à ce que les plateformes soient responsables de la vérification de l'âge, a déclaré la chercheuse Lisa Englund Krafft lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Jakob Forssmed.

TURQUIE

Le 24 avril, le Parlement turc a adopté une loi interdisant l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 15 ans et instaurant de nouvelles règles pour les plateformes numériques, y compris les éditeurs de jeux vidéo.

ÉMIRATS ARABES UNIS

Les Émirats arabes unis ont approuvé le 18 juin une résolution fixant à 15 ans l’âge minimum pour l’utilisation des réseaux sociaux, a indiqué le service de presse du gouvernement, faisant de ce pays le premier pays arabe à adopter une telle mesure.

La résolution interdit aux enfants de moins de 15 ans de créer ou d’utiliser des comptes personnels sur les réseaux sociaux et limite leur accès à l’ensemble des fonctionnalités de ces plateformes.

ÉTATS-UNIS

Une législation américaine visant à contraindre les entreprises de réseaux sociaux à redoubler d’efforts pour protéger les enfants et les adolescents a franchi un obstacle politique majeur après que le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré, le 12 mai, qu’il soutiendrait le projet de loi.

Lors d’un événement à Washington, M. Cruz a déclaré qu’il soutiendrait le « Kids Online Safety Act », qui obligerait les entreprises de réseaux sociaux à « faire preuve d’une diligence raisonnable » lors de la conception de fonctionnalités susceptibles de nuire aux mineurs, selon les termes du projet de loi.

Cette législation est distincte de la « Children’s Online Privacy Protection Act » (loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne), en vigueur depuis longtemps, qui interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d’enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental. Plusieurs États ont adopté des lois exigeant le consentement parental pour que les mineurs puissent accéder aux réseaux sociaux, mais celles-ci ont fait l’objet de recours judiciaires au motif qu’elles portaient atteinte à la liberté d’expression.

LÉGISLATION DE L’UE

Le 12 mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Union européenne chercherait à renforcer la protection des enfants contre les fonctionnalités néfastes des réseaux sociaux.

Mme von der Leyen a précisé que la Commission s’attaquerait aux « pratiques de conception addictives et néfastes » dans le cadre de son « Digital Fairness Act », un projet de loi qui devrait être proposé dans le courant de l’année, tandis qu’un groupe d’experts prépare des recommandations sur la marche à suivre.

En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à une interdiction à l’échelle de l’UE de l’accès des enfants de moins de 16 ans aux plateformes en ligne, aux sites de partage de vidéos et aux assistants basés sur l’IA sans le consentement parental, ainsi qu’à une interdiction totale pour les moins de 13 ans.

SECTEUR DES TECHNOLOGIES

Les plateformes de réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et Snapchat SNAP.N , précisent que les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 13 ans pour s’inscrire.

Les défenseurs de la protection de l’enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 13 ans possèdent des comptes sur les réseaux sociaux.