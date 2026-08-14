FICHE D'INFORMATION-Chronologie de la crise du football et de la FIFA : de la finale de la Coupe du monde à l'impasse mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la chronologie du 12 août avec les derniers développements)

Voici une chronologie des événements au cours desquels le président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté une proposition visant à céder une partie des droits commerciaux futurs de la Coupe du monde, proposition qui s'est retournée contre lui et a déclenché une révolte mondiale dans le monde du sport:

19 juillet – La première Coupe du monde à 48 équipes s’achève au stade de New York-New Jersey: Infantino et le président américain Donald Trump, hués alors qu’ils entraient sur la pelouse , remettent le trophée à l’Espagne après sa victoire 1-0 contre l’Argentine .

28 juillet – Peu après une fuite dans la presse britannique, la FIFA annonce qu’elle souhaite créer une filiale de 20 milliards de dollars pour gérer la Coupe du monde et d’autres compétitions, en levant 4,2 milliards de dollars pour le développement du football grâce à la vente d’une participation de 20 % à des investisseurs externes.

Contournant les six confédérations régionales, Infantino présente ce projet dans une lettre adressée aux présidents des 211 fédérations membres de la FIFA, promettant 40 millions de dollars à chacune d’entre elles si elles acceptaient le projet avant le 19 septembre.

28 juillet – La confédération européenne, l’UEFA, critique cette initiative, affirmant que la proposition de la FIFA « franchit une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir ».

« Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Il n’appartient pas à la FIFA de le vendre », déclare l’UEFA.

29 juillet – La CONCACAF, qui chapeaute le football dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, affirme n’avoir pas été consultée avant que la FIFA ne présente sa proposition et avoir pris connaissance de l’affaire par le biais des médias et d’un communiqué de presse publié par la suite.

29 juillet – La confédération asiatique (, l’AFC), se dit déçue qu’une proposition d’une telle ampleur ait été présentée avant qu’elle n’ait eu l’occasion de l’examiner, ajoutant que de telles initiatives devraient reposer sur « la bonne gouvernance, la transparence et une consultation constructive ».

30 juillet – Les pays membres de l’UEFA tiennent une réunion d’urgence virtuelle et votent à l’unanimité le boycott de la Coupe du monde et des autres compétitions de la FIFA en signe de protestation contre cette proposition.

« La Coupe du monde n’est pas à vendre », déclare l’UEFA .

30 juillet – La CONCACAF rejette la proposition de la FIFA concernant la vente de parts après une réunion avec ses 41 fédérations membres, tandis que la Fédération mexicaine de football indique qu’elle étudiera le projet avant de se prononcer.

La CONCACAF estime que cette discussion a renforcé la nécessité d’une plus grande transparence et d’une gouvernance adéquate.

30 juillet – Le président de l’AFC, le cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, qualifie d’« absolument inacceptable » le manque de consultation de la FIFA concernant ce projet, ajoutant que ses actions unilatérales semblent ébranler « les fondements mêmes du football continental ».

31 juillet – La FIFA annonce qu’elle poursuivra le processus de consultation concernant la cession de parts. Elle explique que ce processus a été perturbé par des informations erronées relayées par les médias et que les fédérations membres devraient pouvoir voter en se basant sur les faits.

31 juillet – L’AFC soutient l’opposition de l’ , de l’UEFA et de la CONCACAF à la proposition de la FIFA, affirmant qu’elle « se montre solidaire » avec elles.

31 juillet – Carlos Cordeiro, conseiller principal de Gianni Infantino, démissionne en signe de protestation , qualifiant la proposition de « mauvaise affaire pour le football ».

« Que les choses soient claires: je n’ai pas participé à cette proposition, et je m’y oppose sans équivoque », déclare-t-il.

31 juillet – Infantino annonce que le projet a été abandonné .

« Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que le projet avait créé des divisions… ce qui n’est plus dans l’intérêt de l’objectif initialement fixé », explique-t-il.

1er août – L’UEFA et l’AFC saluent la décision de la FIFA d’abandonner cette initiative.

L’UEFA indique qu’elle travaillera avec les fédérations membres et les autres confédérations afin de « réfléchir à la manière dont cela s’est produit et d’élaborer un plan pour s’assurer que cela ne puisse plus se reproduire ».

1er août – L’UEFA et la CONCACAF déclarent avoir perdu confiance dans la direction d’Infantino.

« Cet acte unilatéral et flagrant de mauvaise gouvernance et de manque de leadership s’inscrit dans une série de faux pas et de comportements similaires. Il est impératif de tirer un bilan complet de cette présidence », déclare la CONCACAF dans un communiqué.

1er août – La Fédération qatarienne de football (QFA) salue la décision de la FIFA d’abandonner le projet de cession, tout en ajoutant qu’elle soutient pleinement « les efforts continus d’Infantino pour développer le football à travers le monde ».

3 août – Le Pays de Galles, la Serbie et la Suède retirent leur soutien à la réélection d’Infantino lors de l’élection présidentielle de la FIFA en mars prochain.

4 août – Le président de la Fédération jordanienne de football, Ali bin Hussein, accuse Infantino de « chantage » .

Le prince Ali affirme que la FIFA lui a fait savoir oralement pendant la Coupe du monde que soutenir Infantino « aiderait grandement notre fédération », après des mois durant lesquels l’instance dirigeante du football mondial avait refusé de lui apporter son aide sur divers sujets.

5 août – Infantino organise une réunion de crise au Maroc, au cours de laquelle les dirigeants de la FIFA réaffirment leur soutien à son égard.

5 août – La FIFA déclare avoir présenté ses excuses à ses fédérations membres pour les erreurs commises concernant sa proposition finalement abandonnée, et annonce une révision du processus.

6 août – L’UEFA maintient fermement sa menace de boycotter la Coupe du monde et toutes les compétitions de la FIFA, affirmant que certaines de ses conditions n’ont pas été respectées tout en réaffirmant son manque de confiance envers Infantino.

6 août - Le syndicat des joueurs FIFPRO estime que la proposition d’Infantino, « négociée à huis clos », ne constitue pas seulement un échec en matière de gouvernance, mais un « abus flagrant du pouvoir présidentiel ».

6 août – La Confédération africaine de football (CAF) apporte son soutien unilatéral à la direction d’Infantino.

«Nous nous engageons à continuer de travailler avec la FIFA, ses associations membres, les autres confédérations de football et les parties prenantes afin de préserver et de respecter la gouvernance, les procédures régulières et la transparence», déclare le président de la CAF, Patrice Motsepe.

6 août – La CONMEBOL, confédération sud-américaine, publie un communiqué rejetant toute tentative de destitution d’Infantino qui ne passerait pas par un vote de l’ensemble de ses 211 membres.

7 août – La Fédération mexicaine de football (, FMF) rompt les rangs avec la CONCACAF pour soutenir Infantino.

« La FMF soutient le leadership du président Infantino, qui continue de promouvoir le développement du football par le renforcement institutionnel », indique-t-elle.

7 août – L’Association argentine de football (, AFA) apporte son soutien à Infantino tout en reconnaissant que la FIFA a commis certaines erreurs avec la proposition de vente de parts.

L’AFA estime que la voie à suivre consiste à poursuivre le travail sous la direction de la FIFA en vue du Congrès de l’année prochaine.

7 août – La Fédération norvégienne de football (NFF), par la voix de sa présidente Lise Klaveness, demande la démission d’Infantino , affirmant que le président de la FIFA n’a plus la confiance de la communauté du football.

7 août – La Fédération française de football (FFF) annonce que la France participera à la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans qui se tiendra en Pologne en septembre, malgré la menace de boycott de l’UEFA.

8 août – La FIFA met en garde contre ce qu’elle qualifie d’« effort concerté et continu » visant à discréditer Infantino, affirmant que toute tentative de contester son leadership doit respecter les statuts et les procédures démocratiques de l’instance dirigeante.

10 août – L’UEFA, l’AFC et la CONCACAF publient une déclaration commune attaquant Infantino, affirmant qu’il a trahi la confiance « par la tromperie » avec cette proposition désormais abandonnée, et qu’il « s’est placé au-dessus de la collectivité ».

Elles réclament une enquête totalement indépendante.

10 août – Le président américain Donald Trump apporte son soutien à Infantino dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« La FIFA commettrait une terrible erreur si, pour quelque raison que ce soit, elle envisageait ne serait-ce qu’un instant de remplacer le président Gianni Infantino », a-t-il écrit.

« C’est un homme fantastique, qui vient de présider la Coupe du monde la plus réussie de tous les temps, et de loin. S’il part, cet événement ne connaîtra plus jamais un tel succès ni une telle rentabilité. »

11 août – La Pologne affirme que ses préparatifs pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans se déroulent comme prévu , tandis que la Nouvelle-Zélande confirme sa participation.

12 août – Le présidentde la FIFPRO Europe, David Terrier, affirme que la FIFA est « prise au piège d’une véritable guerre » , marquée par une rupture de confiance entre les fédérations et les confédérations, tout en exprimant ses inquiétudes quant à la concentration du pouvoir au sein de l’instance dirigeante du football mondial.

« La question n’est pas de savoir s’il doit démissionner ou non. Ce dont nous avons besoin, ce sont des réformes… il y a un réel manque de confiance et de sérieux doutes quant au fonctionnement du système », déclare-t-il.

13 août – Six présidents de fédérations nationales de football arabes, dont le Qatar et le Maroc, co-organisateurs de la Coupe du monde 2030, ont apporté leur soutien à Infantino dans un communiqué commun .

Cette déclaration a été signée par le président de la fédération nationale du Qatar, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ainsi que par Hany Abo Rida, président de la fédération égyptienne de football, et par les présidents des fédérations libanaise, marocaine, soudanaise et mauritanienne.

Cependant, l’Irlande a rejoint la liste croissante des pays ayant retiré leur soutien à Infantino.

14 août – La Confédération océanienne de football (OFC) a déclaré qu’elle se félicitait de la révision par la FIFA de son projet avorté, mais la Nouvelle-Zélande s’est démarquée du bloc régional en retirant son soutien à Infantino.