 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 822,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FibroGen progresse après le lancement d'une étude de phase intermédiaire pour une thérapie contre le cancer de la prostate
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments FibroGen FGEN.O augmentent de 2,3 % à 12,25 $ ** La société déclare qu'elle a commencé à tester sa thérapie expérimentale, FG-3246, chez des patient·e·s atteint·e·s d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire

** Le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration est un stade avancé du cancer de la prostate dans lequel le cancer s'est propagé à des parties éloignées du corps et continue de croître et de progresser malgré une thérapie hormonale visant à réduire la testostérone

** L'essai évaluera également l'efficacité du FG-3180 en tant qu'agent d'imagerie TEP diagnostique et prédictif, qui utilise le même anticorps ciblant le CD46 que le FG-3246

** La société attend les résultats de l'analyse intermédiaire d'une étude de stade intermédiaire de 75 patient·e·s au second semestre 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 7,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FIBROGEN
12,2000 USD NASDAQ +1,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank