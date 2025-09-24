FibroGen progresse après le lancement d'une étude de phase intermédiaire pour une thérapie contre le cancer de la prostate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments FibroGen FGEN.O augmentent de 2,3 % à 12,25 $ ** La société déclare qu'elle a commencé à tester sa thérapie expérimentale, FG-3246, chez des patient·e·s atteint·e·s d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire

** Le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration est un stade avancé du cancer de la prostate dans lequel le cancer s'est propagé à des parties éloignées du corps et continue de croître et de progresser malgré une thérapie hormonale visant à réduire la testostérone

** L'essai évaluera également l'efficacité du FG-3180 en tant qu'agent d'imagerie TEP diagnostique et prédictif, qui utilise le même anticorps ciblant le CD46 que le FG-3246

** La société attend les résultats de l'analyse intermédiaire d'une étude de stade intermédiaire de 75 patient·e·s au second semestre 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 7,5 % depuis le début de l'année