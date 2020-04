Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler reporte son assemblée générale et son dividende Reuters • 03/04/2020 à 23:01









MILAN, 3 avril (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI FCAU.N (FCA) a annoncé vendredi le report à la fin du mois de juin de son assemblée générale annuelle, initialement prévue le 16 avril, en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette décision, précise le groupe automobile italo-américain dans un communiqué, a pour conséquence le report de la résolution sur le dividende de 1,1 milliard d'euros au titre de 2019 annoncé lors de la présentation du projet de rapprochement avec le français PSA PEUP.PA , en décembre dernier. La nouvelle date de convocation de l'AG annuelle n'a pas été fixée et sera annoncée dès que possible, ajoute FCA. (Marc Angrand)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -1.04% PEUGEOT Euronext Paris -0.38%