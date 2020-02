Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler publie un bénéfice en hausse de 7,1% au 4e trimestre Reuters • 06/02/2020 à 15:28









FIAT CHRYSLER PUBLIE UN BÉNÉFICE EN HAUSSE DE 7,1% AU 4E TRIMESTRE MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler (FCA) a publié jeudi un bénéfice trimestriel ajusté en hausse de 7,1% grâce à la robustesse de ses activités en Amérique du Nord et de meilleurs résultats en Amérique latine. Le constructeur italo-américain, qui a signé en décembre un accord de fusion à 50 milliards de dollars avec PSA, a indiqué que son bénéfice avant intérêt et taxes (Ebit) était ressorti au quatrième trimestre à 2,12 milliards d'euros. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 2,11 milliards d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice, FCA a dégagé un Ebit de 6,67 milliards d'euros, légèrement en dessous de son objectif de plus de 6,7 milliards d'euros. Le groupe a réaffirmé son objectif de parvenir cette année à un Ebit supérieur à 7 milliards d'euros. La marge annuelle sur l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) ajusté s'est établie à 6,2%, un chiffre conforme à un objectif de plus de 6,1%. A la Bourse de Milan, l'action du constructeur prenait plus de 2,9% à 13h40 GMT. (Giulio Piovaccari et Danilo Masoni; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

