FFP CÈDE UN TIERS DE SA PARTICIPATION DANS SAFRAN PARIS (Reuters) - Le fonds d'investissement FFP a annoncé lundi la cession d'un tiers de sa participation dans Safran, soit 1,1 million d'actions, pour un montant de 132 millions d'euros. FFP ajoute avoir réalisé un TRI (taux de rentabilité interne) de 14,4% sur son investissement dans l'équipementier aéronautique depuis sa fusion avec Zodiac. Le groupe Zodiac, dont FFP a été l'un des principaux actionnaires depuis 2006, a été racheté par Safran en 2018. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.62%