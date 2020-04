Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feux de forêt autour de Tchernobyl, la radioactivité normale, selon les autorités Reuters • 07/04/2020 à 17:00









KIEV, 7 avril (Reuters) - Les feux de forêt qui se sont déclarés en fin de semaine dernière aux abords de la centrale nucléaire de Tchernobyl n'ont provoqué aucune augmentation dangereuse de la radioactivité, ont assuré mardi les autorités ukrainiennes. Les niveaux relevés à Kiev et dans la zone d'exclusion instaurée autour de la centrale après l'accident de 1986 "n'ont pas dépassé les normes autorisées", indique l'organisme chargé de cette zone. Les pompiers sont toujours aux prises avec les flammes, qui ont parcouru 35 hectares, mais la situation est "parfaitement maîtrisée", disent quant à eux les services d'urgence. Le feu s'est déclaré vendredi soir dans l'ouest de la zone d'exclusion et s'est étendu aux forêts voisines, dont certaines se trouvent dans la partie où la radioactivité reste importante. (Pavel Polityuk, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

