Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert probable d'Intesa à un prêt garanti par l'Etat pour FCA Reuters • 25/05/2020 à 17:09









FEU VERT PROBABLE D'INTESA À UN PRÊT GARANTI PAR L'ETAT POUR FCA MILAN (Reuters) - La banque italienne Intesa Sanpaolo devrait donner un accord préliminaire, lors d'une réunion de son conseil d'administration mardi, à l'octroi à Fiat Chrysler Automobiles (FCA) d'un prêt garanti par l'Etat de 6,3 milliards d'euros à trois ans, a-t-on appris lundi de source proche du dossier. Le groupe automobile a annoncé récemment que sa branche italienne travaillait avec Rome et Intesa Sanpaolo, la première banque de détail d'Italie, à l'obtention de garanties publiques pour une facilité de crédit visant à soutenir ses activités dans la péninsule. La filiale italienne de FCA doit au préalable mener à bien le processus d'approbation par la SACE, l'agence italienne d'assurance-crédit à l'export, par le biais de laquelle l'Etat apporte ses garanties, puis obtenir une autorisation définitive du Trésor. FCA a renoncé à distribuer à ses actionnaires le dividende ordinaire de 1,1 milliard d'euros prévu initialement au titre des résultats financiers 2019, comme l'a fait le français PSA, avec lequel il doit fusionner. Mais les 5,5 milliards d'euros de dividendes exceptionnels que le groupe ambitionne de verser dans le cadre de la fusion avec le propriétaire de Peugeot et Citroën pourraient faire l'objet d'un examen minutieux des autorités italiennes. (Valentina Za, avec Giulio Piovaccari, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.