Feu vert espagnol à l'offre de SIX sur la Bourse de Madrid

MADRID, 26 mars (Reuters) - La CNMV, l'autorité de surveillance des marchés financiers espagnols, a annoncé jeudi qu'elle autorisait l'offre d'achat de du suisse SIX sur BME BME.MC , l'opérateur de la Bourse de Madrid, tout en laissant la porte ouverte à d'éventuelles contre-propositions. Le gouvernement espagnol a donné de son côté son feu vert à l'opération mardi sur recommandation de la CNMV. Jeudi, cette dernière a donné à SIX cinq jours pour publier les modalités de son offre dans un quotidien national, en précisant que d'éventuelles contre-offres pourraient être déposées dans les 38 jours suivants. Euronext ENX.PA , l'opérateur des Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne, a exprimé son intérêt pour un éventuel rachat de BME mais n'a jamais soumis d'offre en bonne et due forme. Quel que soit son acquéreur, le rachat de la Bourse de Madrid devra, pour aboutir, être avalisé d'une part par les actionnaires de BME, d'autre part par la Commission européenne. L'offre de SIX, payable intégralement en numéraire, valorise BME à 2,8 milliards d'euros. (Inti Landauro, Jose Rodriguez et Jesus Aguado, version française Marc Angrand)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -5.83% BOLSAS Y MERCADO Sibe 0.00%