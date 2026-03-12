Feu vert des actionnaires d'Allfunds au rachat par Deutsche Börse
La finalisation de l'acquisition reste sujette, entre autres, à la réception des autorisations réglementaires applicables et devrait avoir lieu au 1er semestre 2027, selon le groupe de Bourses allemand.
Pour rappel, Deutsche Börse avait annoncé en janvier un accord pour acquérir cette plateforme mondiale spécialisée dans le secteur de la gestion de patrimoine, pour une contrepartie qui valorise Allfunds à environ 5,3 MdsEUR.
Valeurs associées
|241,200 EUR
|XETRA
|+2,03%
