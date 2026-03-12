 Aller au contenu principal
Feu vert des actionnaires d'Allfunds au rachat par Deutsche Börse
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:35

Deutsche Börse annonce avoir franchi une nouvelle étape importante dans l'acquisition d'Allfunds, à savoir les approbations par les actionnaires de cette société, obtenues lors d'une assemblée générale.

La finalisation de l'acquisition reste sujette, entre autres, à la réception des autorisations réglementaires applicables et devrait avoir lieu au 1er semestre 2027, selon le groupe de Bourses allemand.

Pour rappel, Deutsche Börse avait annoncé en janvier un accord pour acquérir cette plateforme mondiale spécialisée dans le secteur de la gestion de patrimoine, pour une contrepartie qui valorise Allfunds à environ 5,3 MdsEUR.

