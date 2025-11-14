Feu vert de la HCMC à l'offre d'Euronext sur ATHEX Group
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:38
Du fait de cette autorisation, ainsi que de celle de l'Autorité de régulation de l'énergie, des déchets et de l'eau, l'offre publique du groupe de bourses paneuropéen sur ATHEX Group est désormais inconditionnelle.
'Cette décision représente une étape importante dans le processus d'acquisition, renforçant ainsi l'engagement d'Euronext sur les marchés de capitaux grecs et renforçant davantage son infrastructure de marché', explique-t-il.
La période d'acceptation de l'offre publique, qui a commencé le 6 octobre dernier, prendra fin le 17 novembre à 14h00 (heure d'Europe de l'Est). Euronext en annoncera les résultats le 19 novembre prochain.
