 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 149,72
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Feu vert de la HCMC à l'offre d'Euronext sur ATHEX Group
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:38

Euronext annonce que la Commission hellénique du marché des capitaux (HCMC) a approuvé son projet d'acquisition d'une participation qualifiée dans ATHEX Group, l'exploitant de la Bourse d'Athènes.

Du fait de cette autorisation, ainsi que de celle de l'Autorité de régulation de l'énergie, des déchets et de l'eau, l'offre publique du groupe de bourses paneuropéen sur ATHEX Group est désormais inconditionnelle.

'Cette décision représente une étape importante dans le processus d'acquisition, renforçant ainsi l'engagement d'Euronext sur les marchés de capitaux grecs et renforçant davantage son infrastructure de marché', explique-t-il.

La période d'acceptation de l'offre publique, qui a commencé le 6 octobre dernier, prendra fin le 17 novembre à 14h00 (heure d'Europe de l'Est). Euronext en annoncera les résultats le 19 novembre prochain.

Valeurs associées

EURONEXT
126,0000 EUR Euronext Paris -0,94%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank